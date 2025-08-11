2XKO : Pourquoi a-t-il fallu attendre des années avant que le projet se concrétise ? Les développeurs donnent la réponse

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 août 2025 à 18h10
Le développement de 2XKO a pris du temps, mais cela est le fruit d'une stratégie particulière adoptée par Riot Games.
2XKO : Pourquoi a-t-il fallu attendre des années avant que le projet se concrétise ? Les développeurs donnent la réponse
En juillet 2025, Riot Games a fait l'annonce que les futurs joueurs de 2XKO attendaient de pied ferme : la date de sortie de la bêta fermée a été fixée au 9 septembre prochain, et Vi, la sœur de Jinx, fera aussi partie du roster de départ. Cependant, le projet L était en cours de préparation depuis plusieurs années, si bien que la communauté avait du faire preuve d'une grande patience pour voir enfin les choses se concrétiser. Les développeurs seniors sont revenus sur ce point au cours d'une interview en août 2025.

Les développeurs de 2XKO s'expriment à propos du temps qu'a mis le projet à se réaliser

La date du 9 septembre 2025 marquera un tournant dans l'avancée du jeu de combat inspiré de l'univers de LoL, 2XKO, puisque la bêta fermée ouvrira ses portes. Cette sortie avait été annoncée en février 2024, mais les joueurs attendent le lancement officiel de l'ancien « Projet L » depuis 2019, lorsque Riot Games avait fêté le 10ème anniversaire du MOBA. À l'origine, il devait s'agir d'un jeu de combat en 1 contre 1, mais cette idée avait été abandonnée dans le but d'épouser un format en duo. Certains se sont ainsi demandé pourquoi une entreprise telle que Riot Games mettait autant de temps avant de sortir 2XKO, et une réponse a été communiquée par les développeurs au cours d'une interview accordée à Eurogamer en août 2025.

jinx-2xko
Tom Cannon, le producteur exécutif, et Shaun Rivera, directeur de 2XKO, ont confessé à nos confrères d'Eurogamer les raisons qui les ont poussés à prendre un certain temps pour développer le jeu de combat. Pour eux, la réaction des futurs joueurs incarnait un paramètre important pour pouvoir proposer quelque chose de « spécial et différent ». Sans cela, Riot n'aurait su construire avec le jeu produit aujourd'hui.
Je ne pense pas que je le referais différemment. C'est sûr qu'il y a eu un coût. Dans la tête des joueurs, ça a lancé un compte à rebours ; aujourd'hui, le mème, c'est « neuf ans de développement ». En réalité, nous étions encore en pleine R&D quand nous l'avons montré. Mais nous avions besoin de la réaction des joueurs pour nous mettre un coup de pied aux fesses et nous inspirer à créer quelque chose de… spécial et différent.
En plus de cela, Riot Games n'est pas spécialisé dans les jeux de combat. L'apprentissage exige du temps, comme cela avait été le cas pour la production de la série animée Arcane, ou à l'avenir, du très attendu MMO, également inspiré de l'univers de LoL.
Notre équipe n'a pas passé des décennies à faire des jeux de combat. On apprend au fur et à mesure. Ce que j'adore chez Riot – je viens de fêter mes 13 ans dans l'entreprise – c'est que la société encourage vraiment ses développeurs à parler aux joueurs. Quand je repense à moi, à l'époque où je jouais à des jeux de combat, je voulais savoir ce que les développeurs avaient en tête. [...] Le fait de pouvoir mettre le jeu entre les mains des joueurs, comme dans les Alpha Lab 1 et 2, et à l'Evo, c'est super excitant. Tu me demandes si ça a été trop long ? Je pense que les gens veulent juste y jouer. Nous, on apprend tout au long du processus, et maintenant on a cette date : le 9 septembre.
Pour proposer un travail accompli qui saura ravir les utilisateurs, il était donc nécessaire de multiplier les échanges avec la communauté, une stratégie qui nous l'espérons, portera ses fruits. D'ailleurs, les ratés des premières versions ont su indiquer au développeur le chemin à emprunter, promettant ainsi un jeu de combat pas comme les autres.
Avec la première version en 1 contre 1, que nous avions testée avec les joueurs avant mon arrivée, le ressenti, c'était que c'était sympa, mais pas assez bon.

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Même si le développement de 2XKO a eu un coût, l'entreprise ne ferait pas autrement si elle en avait l'opportunité. Reste maintenant à patienter jusqu'au 9 septembre pour découvrir une véritable première version du jeu grâce à la bêta fermée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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