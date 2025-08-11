2XKO : Pourquoi a-t-il fallu attendre des années avant que le projet se concrétise ? Les développeurs donnent la réponse

2XKO : Sans surprise, Riot met fin au développement de son jeu de combat

Coup dur pour les amateurs de jeux de combat. Riot Games vient d'annoncer la fin du développement actif de 2XKO, son titre gratuit basé sur l'univers de League of Legends. Faute de joueurs réguliers, le jeu recevra ses ultimes mises à jour d'ici la fin de l'année 2026.