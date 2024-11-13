2XKO : Un personnage star d'Arcane va être intégré au projet

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 novembre 2024 à 11h21
La liste des champions disponibles sur 2XKO s'agrandit encore en novembre 2024, avec l'annonce de l'entrée de l'un des protagonistes de la série animée Arcane.
2XKO : Un personnage star d'Arcane va être intégré au projet
Le projet de jeu de combat de Riot Games, 2XKO, se concrétise progressivement, et quelques jours près la diffusion des premiers épisodes de la saison d'Arcane, l'arrivée d'un champion star de la série a été annoncée. 

Jinx sera jouable sur 2XKO

2XKO accueillera plusieurs personnages empruntés à LoL, comme Braum, Darius, Ahri ou encore Ekko, et Riot Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce le 12 novembre 2024, présentant le prochain champion qui sera jouable sur l'Alpha Lab. Jinx, la Gâchette folle, fera son entrée sur le jeu de combat en 2025.

Miniature vidéo

La vidéo dévoile un aperçu du gameplay de la rebelle de Zaun, qui demeure fidèle à celui du MOBA. En effet, nous pouvons observer qu'elle évolue à distance grâce à ses emblématiques armes, le minigun et le lance-roquettes. Explosive et dynamique, elle sera en mesure de proposer des affrontements intenses similaires à ceux qu'elle est capable de créer sur LoL. Cet ajout fait écho aux propos tenus par Shaun Rivera en août 2024, qui expliquait que n'importe quel personnage du MOBA pouvait potentiellement rejoindre 2XKO en respectant leur thématique première. Pari apparemment gagné pour Jinx, qui demeurera fidèle au gameplay qui la caractérise sur LoL. 

jinx-2xko
En même temps, Riot Games annonçait la sortie d'une nouvelle Alpha Lab au printemps 2025, dont l'accès sera gratuit à condition de faire au préalable les démarches pour y participer. Les premiers tests avaient été réalisés en août 2024, et les seconds permettront à plus de joueurs d'y prendre part, et comprendront diverses améliorations. Pour avoir une chance de faire partie de cette aventure, n'hésitez pas à vous inscrire à la seconde Alpha Lab de 2XKO via le site officiel du projet.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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