2XKO : Un personnage star d'Arcane va être intégré au projet

La liste des champions disponibles sur 2XKO s'agrandit encore en novembre 2024, avec l'annonce de l'entrée de l'un des protagonistes de la série animée Arcane.
Le projet de jeu de combat de Riot Games, 2XKO
, se concrétise progressivement, et quelques jours près la diffusion des premiers épisodes de la saison d'Arcane, l'arrivée d'un champion star de la série a été annoncée.
Jinx sera jouable sur 2XKO
2XKO
accueillera plusieurs personnages empruntés à LoL, comme Braum
, Darius, Ahri ou encore Ekko, et Riot Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce le 12 novembre 2024, présentant le prochain champion qui sera jouable sur l'Alpha Lab. Jinx, la Gâchette folle, fera son entrée sur le jeu de combat en 2025.
La vidéo dévoile un aperçu du gameplay de la rebelle de Zaun
, qui demeure fidèle à celui du MOBA. En effet, nous pouvons observer qu'elle évolue à distance grâce à ses emblématiques armes, le minigun et le lance-roquettes
. Explosive et dynamique, elle sera en mesure de proposer des affrontements intenses similaires à ceux qu'elle est capable de créer sur LoL. Cet ajout fait écho aux propos tenus par Shaun Rivera en août 2024, qui expliquait que n'importe quel personnage du MOBA pouvait potentiellement rejoindre 2XKO
en respectant leur thématique première. Pari apparemment gagné pour Jinx, qui demeurera fidèle au gameplay qui la caractérise sur LoL.
En même temps, Riot Games annonçait la sortie d'une nouvelle Alpha Lab au printemps 2025, dont l'accès sera gratuit à condition de faire au préalable les démarches pour y participer. Les premiers tests avaient été réalisés en août 2024, et les seconds permettront à plus de joueurs d'y prendre part, et comprendront diverses améliorations. Pour avoir une chance de faire partie de cette aventure, n'hésitez pas à vous inscrire à la seconde Alpha Lab de 2XKO via le site officiel du projet
.
commentaire (0)