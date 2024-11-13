2XKO : Un personnage star d'Arcane va être intégré au projet

2XKO : Le créateur de League of Legends refuse de qualifier l'échec de son jeu de combat d'erreur

Marc Merrill, cofondateur de Riot Games, est revenu sur la fin de développement du jeu de combat basé sur l'univers de League of Legends. Loin d'y voir un échec cuisant, il défend une prise de risque nécessaire dans une industrie toujours plus concurrentielle et saturée de contenus.