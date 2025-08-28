2XKO : Le nom du 9ème champion du roster a été révélé par erreur

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 août 2025 à 10h51
Un personnage très apprécié des joueurs de LoL fera partie du premier roster de 2XKO, et pourra être testé par les participants de la beta fermée dès septembre 2025.
2XKO : Le nom du 9ème champion du roster a été révélé par erreur
Au mois de juillet 2025, Riot Games a annoncé une beta fermée pour 2XKO, son jeu de combat inspiré de l'univers de LoL. Dès le 9 septembre, les heureux élus pourront découvrir avant les autres les 10 champions qui constitueront ce premier roster, et les noms de 8 d'entre eux ont été dévoilés. Cependant, en août, celui du 9ème a échappé au développeur.

Blitzcrank sera présent dans le premier roster de 2XKO

2XKO comportera 10 personnages à son lancement, et nous connaissons à présent l'identité du 9ème, qui se joindra à Vi, Jinx, Braum, Ahri, Darius, Ekko, Yasuo et Illaoi. Il s'agit d'un personnage apprécié des amateurs de LoL : le colosse métallique Blitzcrank. En effet, une fuite a accidentellement révélé ce nom, et cela n'est ni le fruit d'une quelconque action de dataminage, ni d'une attaque pirate. 

Could be fake but the art style is so distinctive 2xko that I fell for it.
byu/Jameslulllllllll in2XKO

Blitzcrank a fait son apparition sur la page support du développeur, et c'est avec humour que Riot Games a réagi à sa propre maladresse, en confirmant notamment son entrée sur 2XKO sur les réseaux.


Des informations complémentaires seront communiquées le 2 septembre prochain, soit une semaine avant l'ouverture de la beta fermée. L'identité du 10ème et dernier champion du roster sera peut-être dévoilée à ce moment, du moins, si nouvelle aucune fuite ne vient gâcher la surprise avant. Pour l'instant, le mystère demeure entier, alors rendez-vous d'ici quelques jours pour en savoir plus.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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