2XKO : L'Alpha du printemps sera remplacée par des tests plus restreints, le jeu ne sortira sans doute pas en 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 février 2025 à 12h15
Le remplacement de l'Alpha mondiale du printemps 2025 de 2XKO par des essais plus petits a éteint les espoirs des joueurs convaincus d'une sortie cette année du jeu de combat de Riot Games.
2XKO : L'Alpha du printemps sera remplacée par des tests plus restreints, le jeu ne sortira sans doute pas en 2025
Les premiers tests du jeu de combat de Riot Games, 2XKO, ont été effectués au cours de l'été 2024 à travers l'Alpha Lab, et la révélation de quelques-uns des personnages de LoL qui rejoindront le projet a suivi. Nous savons par exemple qu'un personnage d'Arcane sera intégré au jeu, mais aucun véritable aperçu de 2XKO ne s'est dévoilé depuis. Malheureusement, il apparaît que sa sortie n'arrivera pas tout de suite au grand désarroi des joueurs.

Le playtest mondial de 2XKO laisse place à des essais plus petits

Un message à l'initiative de Shaun Rivera, le directeur de 2XKO, a fait beaucoup de bruit au sein de la communauté. En effet, l'homme a annoncé que le playtest mondial initialement prévu pour mars 2025 sera remplacé par une version « beaucoup plus restreinte », un « test plus bien plus petit que l'Alpha Lab 1 ». Le développeur avait indiqué en novembre 2024 des essais de grande envergure au printemps suivant, mais les choses semblent prendre du retard. Ce communiqué a tout de suite été relayé sur Reddit, et les réactions des joueurs sont dans l'ensemble marquées par le désespoir et la frustration.

Official status update post from Shaun
byu/kiddavidacus in2XKO

Les raisons de ce report sont liées au fait que l'équipe a besoin de plus de temps pour travailler sur le jeu, en partie pour « développer l'infrastructure nécessaire pour permettre à encore plus de joueurs d'accéder au jeu plus tard cette année ». Alors qu'une fenêtre de sortie pour 2XKO avait été fixée en 2025, il apparaît désormais que le jeu de combat en développement depuis 2019 ne sera toujours pas d'actualité cette année, c'est en tout cas ce que pensent les joueurs. Les plus optimistes ont prédit un lancement aux alentours de l'hiver, tandis que d'autres estiment que si ces nouveaux tests seront encore plus petits que les précédents, il ne faut pas espérer découvrir ce titre avant 2026, voire plus tard encore.

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Même si Riot Games a apporté des changements à la conception de 2XKO depuis plusieurs années, le projet aurait été annoncé trop tôt, donnant l'impression aux joueurs qu'il est « dépassé alors qu'il n'est même pas sorti ». Pourtant, le développeur semble avant tout se montrer minutieux, et a d'ailleurs indiqué que « des nouveautés sympas » sont au programme, mais que l'équipe n'est pas « prête à en parler » pour l'instant. De plus amples informations seront toutefois communiquées « dès que possible, idéalement le mois prochain », alors restez à l'affût si le désespoir n'a pas encore eu raison de vous.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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