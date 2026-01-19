2XKO : Heure de sortie de la saison 1, en France, et des versions PS5 et Xbox Series

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 janvier 2026 à 16h34
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1, en France, de 2XKO, mais aussi des versions PS5 et Xbox Series.
2XKO : Heure de sortie de la saison 1, en France, et des versions PS5 et Xbox Series
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de combat de Riot Games, 2XKO, est sur le point d'accueillir sa saison 1 et de s'offrir des portages sur PS5 ainsi que Xbox Series. Il se peut, ainsi, que vous les attendiez avec une grande impatience. D'ailleurs, sachez que nous vous dévoilons l'heure de sortie de la saison 1 de 2XKO, en France, ainsi que des versions PS5 et Xbox Series.

Heure de sortie de la saison 1 et des portages PS5/Xbox Series, en France, de 2XKO

2xko-personnages
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 ainsi que les versions PS5 et Xbox Series de 2XKO sont prévues pour le 21 janvier 2026, en France. Grâce à de récentes informations partagées par Riot Games, notamment sur le compte Twitter/X du titre, nous en savons plus à propos de leur heure de lancement.

Ainsi, l'heure de sortie de la saison 1 de 2XKO est fixée à 2h00 (heure française), le 21 janvier 2026. En outre, remarquons que l'heure de lancement des versions PS5 et Xbox Series de 2XKO est la même que celle de la première saison. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, très tôt le matin, le 21 janvier prochain, il sera aussi bien possible de découvrir le contenu de la saison 1 de 2XKO que de parcourir le jeu de combat de Riot Games sur PS5 ou bien Xbox Series.

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À ce propos, soulignons le fait que la saison 1 de 2XKO signera l'arrivée d'un tout nouveau personnage et surtout l'une des figures les plus emblématiques de la série Arcane, à savoir Caitlyn. Riot Games a, en outre, précisé que le titre dispose des fonctionnalités cross-play et cross-progression.

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Rendez-vous donc le 21 janvier 2026, très tôt dans la matinée/nuit, pour découvrir la saison 1 de 2XKO et/ou d'essayer ses versions PS5 et Xbox Series. Rappelons, en guise de conclusion, que 2XKO est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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