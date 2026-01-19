2XKO : Heure de sortie de la saison 1, en France, et des versions PS5 et Xbox Series

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1, en France, de 2XKO, mais aussi des versions PS5 et Xbox Series.

Heure de sortie de la saison 1 et des portages PS5/Xbox Series, en France, de 2XKO

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Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de combat de Riot Games,, est sur le point d'accueillir sa saison 1 et de s'offrir des portages sur PS5 ainsi que Xbox Series. Il se peut, ainsi, que vous les attendiez avec une grande impatience. D'ailleurs, sachez que nous vous dévoilonsComme vous le savez probablement déjà,sont prévues pour le 21 janvier 2026, en France. Grâce à de récentes informations partagées par Riot Games, notamment sur le compte Twitter/X du titre, nous en savons plus à propos deAinsi,. En outre, remarquons que. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, très tôt le matin, le 21 janvier prochain, il sera aussi bien possible de découvrir le contenu de la saison 1 deque de parcourir le jeu de combat de Riot Games sur PS5 ou bien Xbox Series.À ce propos, soulignons le fait que la saison 1 designera l'arrivée d'un tout nouveau personnage et surtout l'une des figures les plus emblématiques de la série Arcane, à savoir Caitlyn. Riot Games a, en outre, précisé que le titre dispose des fonctionnalités cross-play et cross-progression.Rendez-vous donc le 21 janvier 2026, très tôt dans la matinée/nuit, pour découvrir la saison 1 deet/ou d'essayer ses versions PS5 et Xbox Series. Rappelons, en guise de conclusion, queest free-to-play, c'est-à-dire gratuit.