2XKO confirme le lancement imminent de sa saison 1 et l'arrivée d'un nouveau champion

Alors qu'il prépare activement son arrivée sur consoles de salon, 2XKO donne rendez-vous aux combattants dans quelques jours pour un duo d'événements à ne pas manquer.
Lancé le 7 octobre 2025 sur PC, 2XKO
se fait encore désirer sur consoles de salon. Le jeu de combat de Riot Games continue pourtant son développement avec l'arrivée prochaine de la première saison du jeu.
Comme les développeurs l'ont précisé par le passé, ces saisons seront l'occasion d'ajouter de nouveaux personnages jouables au titre. D'ailleurs, la saison 1 sera marquée par les débuts de l'une des figures clés de la série Arcane : Caitlyn
.
La shérif de Pitlover prête à rejoindre l'arène de 2XKO
Armée de son fusil Hextech, Caitlyn s'annonce déjà comme un personnage qui tiendra les ennemis à bonne distance. Entre ses pièges à cupcake et ses tirs à courte et longue portée
, la shérif de Pitlover a dévoilé ses compétences en vidéo dans un trailer de présentation. Ses attaques à grande portée risquent d'ailleurs d'être combinées à des experts du combat rapproché comme Vi.
Après Warwick et Teemo, Caitlyn rejoint donc la liste des combattants jouables en jeu local contre des amis ou en duel compétitif en ligne. De plus, les amateurs de nouveaux défis seront ravis d'apprendre que la saison 1 de 2XKO sera officiellement lancée le 20 janvier 2026
, en même temps que les débuts du titre sur consoles.
Un lancement à date variable en fonction du fuseau horaire où se trouvent les joueurs
Pour célébrer les débuts de cette première saison, 2XKO sera disponible sur PS5 et consoles Xbox Series dans la foulée, permettant à un plus large public de découvrir le jeu de combat de Riot Games
. Cependant, certains joueurs pourront profiter du titre avant les autres.
En effet, il est précisé que ce lancement surviendra les 20 et 21 janvier prochains.
Cette double date a pour origine une différence entre les fuseaux horaires mondiaux. La date et l'heure de lancement sont fixées au 20 janvier à 17h00 PT (heure du Pacifique) pour la côte ouest des États-Unis. Cela signifie que les joueurs internationaux, notamment à Paris, pourront y jouer un jour plus tard, le 21 janvier.
Avez-vous hâte de découvrir 2XKO sur consoles ou d'incarner la shérif de Pitlover ? N'hésitez pas à nous partager votre avis sur le jeu dans l'espace commentaires.
commentaire (0)