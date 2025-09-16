2XKO annonce déjà l'arrivée d'un mode classé, pour la bêta fermée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 septembre 2025 à 15h13
Les joueurs attendaient avec impatience le mode classé de 2XKO. Riot Games a confirmé son lancement d'ici quelques jours, avec un système de rangs complet inspiré de VALORANT.
2XKO annonce déjà l'arrivée d'un mode classé, pour la bêta fermée
Après une première semaine d'essai, de nombreux joueurs de 2XKO se demandaient quand le mode compétitif ferait son apparition pour apporter un peu plus de compétitivité. La réponse est désormais officielle, le mode classé sera disponible dans une poignée de jours.

Un lancement confirmé pour le 18 septembre

C'est via un post sur X (anciennement Twitter) que Riot a annoncé la nouvelle. Les parties classées démarreront jeudi 18 septembre dans 2XKO. Avant cela, une courte maintenance aura lieu pour préparer le déploiement.
Attention toutefois, toute la progression sera réinitialisée à la fin de la bêta, sans grande surprise. Vos maîtrises de champions et le rang le plus élevé seront donc effacés, pour que tout le monde puisse démarrer au même stade.

À lire également

2XKO : Riot lance officiellement sa bêta fermée, tout ce qu'il faut savoir

2XKO : Riot lance officiellement sa bêta fermée, tout ce qu'il faut savoir

Les conditions pour accéder au mode classé

Pour rejoindre les parties compétitives, un prérequis simple : avoir atteint le niveau 3 de compte. Une fois cette condition remplie, il suffira de terminer 5 matchs de placement pour obtenir son premier rang, indique Riot Games.

Le mode classé de 2XKO comptera 10 rangs principaux, chacun divisé en trois paliers, soit 30 niveaux au total. Chaque palier nécessitera 100 Points de Ligue (RP) pour progresser.

palier-rang-beta-2xko
Les rangs pour la bêta fermée de 2XKO.

Un mode duo flexible

Comme il s'agit d'un jeu de combat en 2v2, il sera possible de jouer en duo. Particularité intéressante, les joueurs pourront s'associer avec un ami de n'importe quel rang, contrairement à VALORANT où la marge était limitée.

Chargement du sondage...

0 votant

Cependant, si un joueur s'associe avec un partenaire de rang inférieur, le gain de RP sera réduit afin de limiter les tentatives de boost de compte, ce qui ruinerait le jeu.

La bêta fermée de 2XKO est actuellement disponible sur PC, et devrait ouvrir ses portes aux consoles plus tard. Aucune date de fin n'a pour l'instant était communiquée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent
2XKO 29 juin 2026

2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent

À l'heure actuelle, 2XKO ne compte que 15 personnages jouables. Mais deux grands noms de la Faille de l'Invocateur vont étoffer cette liste, dont une demoiselle avec une impressionnante collection de skins dans League of Legends.
2XKO dévoile une feuille de route bien remplie pour rassurer les joueurs
2XKO 09 avril 2026

2XKO dévoile une feuille de route bien remplie pour rassurer les joueurs

Que les amateurs de 2XKO se rassurent : le titre est loin d'être abandonné par Riot Games. D'ailleurs, il vous prépare des nouveautés en pagaille.
2XKO : Riot Games affirme être toujours « pleinement investi » et révèle deux nouveaux personnages
2XKO 16 février 2026

2XKO : Riot Games affirme être toujours « pleinement investi » et révèle deux nouveaux personnages

L'annonce de la réduction des effectifs de 2XKO a laissé les joueurs perplexes face à l'avenir du titre. Mais Riot Games est confiant et dévoile ses projets à venir pour le jeu de combat.

commentaire (0)