2XKO annonce déjà l'arrivée d'un mode classé, pour la bêta fermée

Les joueurs attendaient avec impatience le mode classé de 2XKO. Riot Games a confirmé son lancement d'ici quelques jours, avec un système de rangs complet inspiré de VALORANT.
Après une première semaine d'essai, de nombreux joueurs de 2XKO se demandaient quand le mode compétitif ferait son apparition pour apporter un peu plus de compétitivité. La réponse est désormais officielle, le mode classé sera disponible dans une poignée de jours.
Un lancement confirmé pour le 18 septembre
C'est via un post sur X (anciennement Twitter) que Riot a annoncé la nouvelle. Les parties classées démarreront jeudi 18 septembre dans 2XKO. Avant cela, une courte maintenance aura lieu pour préparer le déploiement.
we're entering the second week of closed beta. ranked games kick off sep 18. u better be ready to bring the heattttttt
we'll keep you updated when tomorrow's scheduled maintenance is complete. also friendly reminder that all progress will be reset when closed beta ends,… pic.twitter.com/Rwt43zSffO
Attention toutefois, toute la progression sera réinitialisée à la fin de la bêta, sans grande surprise. Vos maîtrises de champions et le rang le plus élevé seront donc effacés, pour que tout le monde puisse démarrer au même stade.
Pour rejoindre les parties compétitives, un prérequis simple : avoir atteint le niveau 3 de compte. Une fois cette condition remplie, il suffira de terminer 5 matchs de placement pour obtenir son premier rang, indique Riot Games.
Le mode classé de 2XKO comptera 10 rangs principaux, chacun divisé en trois paliers, soit 30 niveaux au total. Chaque palier nécessitera 100 Points de Ligue (RP) pour progresser.
Un mode duo flexible
Comme il s'agit d'un jeu de combat en 2v2, il sera possible de jouer en duo. Particularité intéressante, les joueurs pourront s'associer avec un ami de n'importe quel rang, contrairement à VALORANT où la marge était limitée.
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Cependant, si un joueur s'associe avec un partenaire de rang inférieur, le gain de RP sera réduit afin de limiter les tentatives de boost de compte, ce qui ruinerait le jeu.
La bêta fermée de 2XKO est actuellement disponible sur PC, et devrait ouvrir ses portes aux consoles plus tard. Aucune date de fin n'a pour l'instant était communiquée.
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