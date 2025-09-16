2XKO annonce déjà l'arrivée d'un mode classé, pour la bêta fermée

Les joueurs attendaient avec impatience le mode classé de 2XKO. Riot Games a confirmé son lancement d'ici quelques jours, avec un système de rangs complet inspiré de VALORANT.

Un lancement confirmé pour le 18 septembre

we're entering the second week of closed beta. ranked games kick off sep 18. u better be ready to bring the heattttttt



we'll keep you updated when tomorrow's scheduled maintenance is complete. also friendly reminder that all progress will be reset when closed beta ends,… pic.twitter.com/Rwt43zSffO — 2XKO (@Play2XKO) September 15, 2025

Les conditions pour accéder au mode classé

Les rangs pour la bêta fermée de 2XKO.

Un mode duo flexible

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Après une première semaine d'essai, de nombreux joueurs dese demandaient quand le mode compétitif ferait son apparition pour apporter un peu plus de compétitivité. La réponse est désormais officielle,C'est via un post sur X (anciennement Twitter) que Riot a annoncé la nouvelle.. Avant cela, une courte maintenance aura lieu pour préparer le déploiement.Attention toutefois,Vos maîtrises de champions et le rang le plus élevé seront donc effacés, pour que tout le monde puisse démarrer au même stade.Pour rejoindre les parties compétitives, un prérequis simple :. Une fois cette condition remplie, il suffira de terminerpour obtenir son premier rang, indique Riot Games., chacun divisé en trois paliers, soit 30 niveaux au total. Chaque palier nécessiterapour progresser.Comme il s'agit d'un, il sera possible de jouer en duo. Particularité intéressante,, contrairement à VALORANT où la marge était limitée.Cependant, si un joueur s'associe avec un partenaire de rang inférieur,afin de limiter les tentatives de boost de compte, ce qui ruinerait le jeu., et devrait ouvrir ses portes aux consoles plus tard. Aucune date de fin n'a pour l'instant était communiquée.