2XKO : Riot lance officiellement sa bêta fermée, tout ce qu'il faut savoir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 septembre 2025 à 11h37
Riot Games vient de lancer la bêta de son nouveau jeu de combat, 2XKO, se situant dans l'univers de League of Legends. Voici les informations à savoir pour y accéder.
2XKO : Riot lance officiellement sa bêta fermée, tout ce qu'il faut savoir
Il y a quelques semaines, en plein cœur de l'été, Riot Games délivrait une excellente nouvelle à sa communauté : 2XKO allait bientôt entrer en bêta fermée. C'est désormais fait, les serveurs viennent d'ouvrir et les invitations sont envoyées à celles et ceux qui se sont inscrits. Si vous ne l'avez pas encore reçu, pas de panique, l'espoir est toujours permis.

Comment participer à la bêta fermée de 2XKO ?

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Cette bêta, ouverte depuis le 9 septembre, est accessible par celles et ceux ayant participé à l'un des tests Alpha Lab 1 et/ou 2. Mais si ce n'est pas votre cas, tous les joueurs qui se sont inscrits via le site officiel ont une chance de recevoir un mail avec un accès à la bêta fermée de 2XKO. Ces derniers pourront, en prime, inviter d'autres joueurs (jusqu'à trois personnes) pour se lancer ensemble dans cette nouvelle aventure.

Riot Games n'a pas précisé jusqu'à quand les invitations seront envoyées, mais de nombreux joueurs devraient y avoir accès.

Sur PC dans un premier temps, sur consoles ensuite

2XKO doit sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, mais cette bêta fermée n'est réservée qu'aux joueurs sur PC dans un premier temps. La PlayStation 5 et la Xbox Series arriveront par la suite, mais nous n'avons pas encore de date.

Tous les joueurs qui y participent recevront un titre de joueur exclusif. Évidemment, une fois la bêta terminée, toute la progression sera supprimée.

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Quand se termine la bêta fermée de 2XKO ?

Aucune date de fin n'a pour le moment été communiquée. Riot ajoute qu'elle sera « aussi longue que nécessaire ». L'objectif est de stabiliser les serveurs, tout en s'assurant d'un gameplay juste.

Côté contenu, neuf champions ont été officialisés : llaoi, Ekko, Darius, Yasuo, Ahri, Braum, Jinx, Vi et Blitzcrank. L'identité du dernier reste mystérieuse, puisque dix seront disponible au lancement. 

Miniature vidéo

2XKO arrivera plus tard sur PC, PS5 et Xbox Series, en free-to-play.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Plagiat Games (invité) Le 10/09/2025 à 14:00

J'ai hâte de tester voir ce que ça vaut