2XKO : Riot lance officiellement sa bêta fermée, tout ce qu'il faut savoir

Riot explique pourquoi 2XKO, son jeu de combat, n'était pas viable

Le jeu de combat 2XKO de Riot Games a mis fin à son développement il y a quelques semaines. Marc Merrill, co-fondateur du studio, révèle que le titre nécessitait des millions de joueurs mensuels pour survivre. Une sortie tardive face à Street Fighter 6 et des problèmes de direction expliquent cet échec.