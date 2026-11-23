Panache Digital Games a, récemment, indiqué que 1666: Amsterdam va prochainement recevoir sa première mise à jour majeure, avec de nouveaux éléments conséquents.

Sorti à la fin du mois d'août 2026, et ce, en accès anticipé, 1666: Amsterdam a su plaire à certains joueurs et joueuses, qui attendent avec impatience de pouvoir profiter de nouveaux contenus. Leur souhait va être exaucé : 1666: Amsterdam va bientôt se doter de sa première mise à jour majeure, qui apportera des nouveautés significatives.

La première mise à jour majeure en approche sur 1666: Amsterdam

Lors de l'événement The Horror Game Awards, qui a eu lieu le 20 novembre dernier, le studio de développement Panache Digital Games a annoncé une bonne nouvelle à tous les joueurs et les joueuses de 1666: Amsterdam : la première mise à jour majeure sera déployée au cours du mois de décembre 2026 sur le titre. Pour le moment, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais nous devrions en savoir plus à ce sujet dans très peu de temps.

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Cette première mise à jour majeure pour 1666: Amsterdam ajoutera plusieurs nouveautés, qui raviront la communauté. À commencer par une toute nouvelle région, baptisée Ouderkerk, qui se veut plus large que celle actuellement disponible sur le titre. Là-bas, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer un nouvel Original. En outre, le studio de développement a prévu d'ajouter de nouveaux sorts ainsi que combos Lux et Nux, en plus de nouvelles potions, afin que la communauté puisse développer de nouvelles capacités et approcher les situations de manière différente.

Pas d'augmentation du prix de 1666: Amsterdam en décembre

Les développeurs de chez Panache Digital Games ont également indiqué, à cette occasion, que le prix de 1666: Amsterdam n'augmentera pas à l'arrivée de la première mise à jour majeure, qui agrémentera grandement l'expérience. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux qui souhaitent acheter le titre et découvrir les nouveautés à venir. À ce propos, remarquons que 1666: Amsterdam est actuellement proposé à 29,99 € sur la plateforme de Valve, Steam.















Rappelons, en guise de conclusion, que 1666: Amsterdam, qui est disponible en accès anticipé, est à retrouver sur PC.