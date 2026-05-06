007 First Light : Une suite est déjà envisagée par IO Interactive

Avant même la sortie de 007 First Light, le studio IO Interactive évoque déjà la possibilité d'une suite. Hakan Abrak, le directeur général, confirme que l'avenir de ce nouveau James Bond dépendra entièrement de l'accueil du public et de l'exigence des fans de Hitman.

Le célèbre agent secret britannique s'apprête à faire son grand retour dans le monde du jeu vidéo sous la houlette de IO Interactive. Connu pour son travail magistral sur la trilogie Hitman, le studio danois porte sur ses épaules les attentes immenses de deux communautés distinctes. Alors que 007 First Light n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, les dirigeants se projettent déjà vers l'avenir, soulevant la question évidente d'une potentielle franchise.

Un partenariat solide avec Amazon et MGM

L'acquisition de la franchise James Bond par Amazon en 2022 a rebattu les cartes pour l'industrie du divertissement. Dans une récente entrevue accordée au média The Game Business, Hakan Abrak, le directeur général de IO Interactive, a tenu à rassurer les joueurs quant à la nature de leur collaboration avec les géants américains.

Nous avons d'excellentes relations. Notre priorité absolue reste la qualité et nous assumons pleinement ce que nous créons.

Cette vision partagée avec Amazon semble être le socle d'une ambition sur le long terme. Toutefois, les développeurs restent prudents. Le succès commercial et critique dictera évidemment la marche à suivre. Le studio s'interroge légitimement sur l'accueil que réservera le public à leur propre interprétation du célèbre espion.

















Le défi de séduire deux publics exigeants

Le défi majeur pour IO Interactive réside dans la satisfaction de deux audiences aux attentes parfois contradictoires. D'un côté, les inconditionnels de la licence cinématographique pourraient espérer un jeu de tir à la première personne classique et bourré d'action. De l'autre, les vétérans de la saga Hitman s'attendent à retrouver cette excellence dans la conception de niveaux ouverts et les mécaniques d'infiltration qui ont fait la renommée du studio.

Il existe un risque réel que ce projet ne trouve pas son équilibre parfait ou qu'il frustre une partie des joueurs qui réclament simplement de nouvelles aventures pour l'Agent 47. Néanmoins, l'expertise démontrée par les développeurs danois en matière d'assassinat furtif et d'exploration de mondes luxueux laisse présager une expérience particulièrement adaptée à l'univers de Ian Fleming, pour nous offrir une excellente vision d'un jeu James Bond.

Une suite conditionnée par l'amour des joueurs

Malgré les incertitudes inhérentes au développement d'un jeu à si gros budget, la direction de IO Interactive savoure sa chance. Dans un climat industriel souvent tendu et marqué par des fermetures de studios, le simple fait de pouvoir concevoir ce titre est perçu comme un privilège. Hakan Abrak conclut avec une note d'optimisme assumée concernant l'avenir de la licence entre leurs mains.

Je suis tellement reconnaissant au vu des histoires que nous entendons chaque jour dans cette industrie. Nous sommes bénis d'être dans une position où nous pouvons choisir ce que nous voulons faire. Alors, si tout se passe très bien et que la communauté adore le jeu, pourquoi pas ? [À propos d'une suite, NDLR]

Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir si 007 First Light parviendra à s'imposer comme la nouvelle référence du jeu d'espionnage et à garantir ainsi la pérennité de cette nouvelle itération de l'agent secret. Sa sortie est prévue pour le 27 mai prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series. Sa sortie sur Switch 2 se fera un peu plus tard. Si vous n'êtes pas trop James Bond, n'hésitez pas à retrouver toutes les sorties du mois de mai 2026.