007 First Light : Une star mondiale de la musique pourrait bien être dans le jeu

Il semblerait qu'un musicien américain, connu de tous, soit dans 007 First Light.
Devant arriver à la fin du mois de mars 2026, 007 First Light
, qui est développé ainsi qu'édité par IO Interactive, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux fans de James Bond. D'ailleurs, le titre se retrouve souvent au cœur de l'actualité vidéoludique, et ce, encore aujourd'hui, car une rumeur laisse entendre qu'une star de la musique serait dans 007 First Light
.
Lenny Kravitz dans 007 First Light ?
En effet, comme indiqué dans une publication sur Reddit, un nouveau trailer de 007 First Light
aurait été dévoilé par erreur et en avance, avant d'être supprimé. Il semblerait que cette nouvelle vidéo mette en scène un tout nouveau personnage, à savoir un antagoniste nommé Bawma, qui serait joué par Lenny Kravitz
. Ledit trailer montrerait, d'ailleurs, James Bond capturé et suspendu au-dessus d'un plan d'eau peuplé d'alligators. L'implication de Lenny Kravitz dans 007 First Light ne semble pas impossible
, étant donné qu'IO Interactive a réussi à avoir Eminem pour Hitman World of Assassination.
007 Twitter account jumps the gun and posts trailer announcing First Light Villain
byu/GotThatDiddlySquat inGamingLeaksAndRumours
Toutefois, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. Pour savoir si Lenny Kravitz est bel et bien 007 First Light
, il est préférable d'attendre une communication officielle de la part d'IO Interactive. Celle-ci pourrait avoir lieu durant la cérémonie des Game Awards 2025, qui est prévue pour le vendredi 12 décembre 2025 dans la nuit.
Une star de la Pop pourrait être au commandes du thème musical de 007 First Light
D'ailleurs, à la fin du mois d'octobre de cette année, une rumeur indiquait que le thème musical de 007 First Light
pourrait être confié à un grand nom dans le milieu : Elisabeth Grant, alias Lana Del Rey. Ce qui serait, là encore, pas si étonnant que cela, étant donné que les derniers films ont eu le droit à la participation de Billie Eilish (« No Time to Die ») ou encore d'Adele (« Skyfall »), pour ne citer que ces deux exemples.
Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light
doit sortir le 27 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.
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