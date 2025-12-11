007 First Light : Une star mondiale de la musique pourrait bien être dans le jeu

Il semblerait qu'un musicien américain, connu de tous, soit dans 007 First Light.

Lenny Kravitz dans 007 First Light ?

Une star de la Pop pourrait être au commandes du thème musical de 007 First Light

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Devant arriver à la fin du mois de mars 2026,, qui est développé ainsi qu'édité par IO Interactive, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux fans de James Bond. D'ailleurs, le titre se retrouve souvent au cœur de l'actualité vidéoludique, et ce, encore aujourd'hui, carEn effet, comme indiqué dans une publication sur Reddit, un nouveau trailer deaurait été dévoilé par erreur et en avance, avant d'être supprimé. Il semblerait que. Ledit trailer montrerait, d'ailleurs, James Bond capturé et suspendu au-dessus d'un plan d'eau peuplé d'alligators., étant donné qu'IO Interactive a réussi à avoir Eminem pour Hitman World of Assassination.Toutefois, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. Pour savoir si Lenny Kravitz est bel et bien, il est préférable d'attendre une communication officielle de la part d'IO Interactive. Celle-ci pourrait avoir lieu durant la cérémonie des Game Awards 2025, qui est prévue pour le vendredi 12 décembre 2025 dans la nuit.D'ailleurs, à la fin du mois d'octobre de cette année, une rumeur indiquait que le thème musical depourrait être confié à un grand nom dans le milieu : Elisabeth Grant, alias Lana Del Rey. Ce qui serait, là encore, pas si étonnant que cela, étant donné que les derniers films ont eu le droit à la participation de Billie Eilish (« No Time to Die ») ou encore d'Adele (« Skyfall »), pour ne citer que ces deux exemples.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit sortir le 27 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.