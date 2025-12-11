007 First Light : Une star mondiale de la musique pourrait bien être dans le jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 décembre 2025 à 15h37
Il semblerait qu'un musicien américain, connu de tous, soit dans 007 First Light.
007 First Light : Une star mondiale de la musique pourrait bien être dans le jeu
Devant arriver à la fin du mois de mars 2026, 007 First Light, qui est développé ainsi qu'édité par IO Interactive, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux fans de James Bond. D'ailleurs, le titre se retrouve souvent au cœur de l'actualité vidéoludique, et ce, encore aujourd'hui, car une rumeur laisse entendre qu'une star de la musique serait dans 007 First Light.

Lenny Kravitz dans 007 First Light ?

007-first-light-personnage
En effet, comme indiqué dans une publication sur Reddit, un nouveau trailer de 007 First Light aurait été dévoilé par erreur et en avance, avant d'être supprimé. Il semblerait que cette nouvelle vidéo mette en scène un tout nouveau personnage, à savoir un antagoniste nommé Bawma, qui serait joué par Lenny Kravitz. Ledit trailer montrerait, d'ailleurs, James Bond capturé et suspendu au-dessus d'un plan d'eau peuplé d'alligators. L'implication de Lenny Kravitz dans 007 First Light ne semble pas impossible, étant donné qu'IO Interactive a réussi à avoir Eminem pour Hitman World of Assassination.

007 Twitter account jumps the gun and posts trailer announcing First Light Villain
byu/GotThatDiddlySquat inGamingLeaksAndRumours


Toutefois, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. Pour savoir si Lenny Kravitz est bel et bien 007 First Light, il est préférable d'attendre une communication officielle de la part d'IO Interactive. Celle-ci pourrait avoir lieu durant la cérémonie des Game Awards 2025, qui est prévue pour le vendredi 12 décembre 2025 dans la nuit.

Une star de la Pop pourrait être au commandes du thème musical de 007 First Light

007-first-light-environnement
D'ailleurs, à la fin du mois d'octobre de cette année, une rumeur indiquait que le thème musical de 007 First Light pourrait être confié à un grand nom dans le milieu : Elisabeth Grant, alias Lana Del Rey. Ce qui serait, là encore, pas si étonnant que cela, étant donné que les derniers films ont eu le droit à la participation de Billie Eilish (« No Time to Die ») ou encore d'Adele (« Skyfall »), pour ne citer que ces deux exemples.

À lire également

007 First Light : Son thème musical confié à une icône de la scène pop ?

007 First Light : Son thème musical confié à une icône de la scène pop ?

Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light doit sortir le 27 mars 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

007 First Light contraint de décaler son lancement sur Nintendo Switch 2
007 First Light 15 septembre 2026

007 First Light contraint de décaler son lancement sur Nintendo Switch 2

Initialement prévue pour l'été 2026, la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light tardait à rejoindre le catalogue. Mais le 15 septembre 2026, IO Interactive a partagé une mauvaise nouvelle sur X.
Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2
007 First Light 28 juillet 2026

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2

Alors que 007 First Light a fait ses débuts en mai dernier, sa version Nintendo Switch 2 restait mystérieuse. Une récente fuite d'Amazon Japon vient toutefois de dévoiler sa date de sortie imminente, promettant une rentrée vidéoludique particulièrement chargée.
007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
007 First Light 28 juillet 2026

007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit 007 First Light ? Nous vous partageons la réponse.

commentaire (0)