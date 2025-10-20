007 First Light : Son thème musical confié à une icône de la scène pop ?

En plus du thème culte de John Barry, tous les James Bond ont eu droit à leur chanson. 007 First Light pourrait avoir le même traitement de faveur et il pourrait bien être chanté par une grande chanteuse américaine.
« No Time to Die » de Billie Eilish, « Skyfall » d'Adele ou encore « GoldenEye » de Tina Turner sont des chansons qui partagent plusieurs points communs. S'ils ont occupé les sommets des charts pendant de longues semaines, ces morceaux sont également les thèmes des films James Bond éponymes.
Mais cette règle s'applique-t-elle aussi pour les jeux comme 007 First Light
? Une rumeur sous-entend que ce serait bien le cas et qu'un nom bien connu de la scène pop aurait composé ce thème
.
Le morceau phare de 007 First Light interprété par la « Révélation internationale » des Brit Awards 2012
Celle-ci a été relayée sur Reddit par des passionnés de la franchise
et s'appuie sur un document assez sérieux. En effet, ces investigateurs ont découvert l'existence d'un morceau intitulé « First Light » dans la base ASCAP.
Cet acronyme désigne la société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs. Sachant que tous les morceaux de films James Bond ont un nom faisant écho au film qui y est rattaché, ce premier indice semble donc prometteur.
Mais un deuxième détail a retenu l'attention des curieux du Net. Le morceau « First Light » est associé à un nom : celui d'Elisabeth Grant. S'il semble anodin pour le grand public, il risque de donner le sourire aux amateurs de pop mélancolique. Car Elisabeth Grant est le vrai nom d'une star de la pop américaine : Lana Del Rey.
Après des icônes comme Billie Eilish et Adele, l'interprète de Video Games, Born to Die et Summertime Sadness pourrait donc donner de la voix aux côtés de l'agent 007.
Une rumeur qui n'a pas encore été confirmée par la chanteuse
Cependant, Lana Del Rey n'a pas encore annoncé de collaboration avec les créateurs de 007 First Light
. De plus, le fait d'inscrire un morceau dans la base ASCAP sert davantage à le protéger qu'à confirmer son utilisation dans une oeuvre
. Le nom est donc déposé, mais il n'est pas encore exploité. Néanmoins, il est mentionné que le morceau en question est produit par Universal Music Corporation.
Il ne reste plus qu'à attendre un nouveau trailer ou une annonce officielle pour voir si la chanteuse à l'univers mélancolique va enfin chanter un morceau pour la franchise James Bond après avoir vu une première démo refusée pour le film Spectre. Pour l'heure, rappelons que 007 First Light est prévu pour le 27 mars 2026
et qu'il sortira sur PC, PS5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.
commentaires (2)
Oh j'adore ! elle a typiquement la voix et le style pour faire une chanson james bond en plus
Si c'est vrai, hâte d'entendre le morceau