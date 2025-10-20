007 First Light : Son thème musical confié à une icône de la scène pop ?



le 20 octobre 2025 à 17h14 Publié par Justine Manchuelle le 20 octobre 2025 à 17h14

En plus du thème culte de John Barry, tous les James Bond ont eu droit à leur chanson. 007 First Light pourrait avoir le même traitement de faveur et il pourrait bien être chanté par une grande chanteuse américaine.