007 First Light : Son thème musical confié à une icône de la scène pop ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 octobre 2025 à 17h14
En plus du thème culte de John Barry, tous les James Bond ont eu droit à leur chanson. 007 First Light pourrait avoir le même traitement de faveur et il pourrait bien être chanté par une grande chanteuse américaine.
007 First Light : Son thème musical confié à une icône de la scène pop ?
« No Time to Die » de Billie Eilish, « Skyfall » d'Adele ou encore « GoldenEye » de Tina Turner sont des chansons qui partagent plusieurs points communs. S'ils ont occupé les sommets des charts pendant de longues semaines, ces morceaux sont également les thèmes des films James Bond éponymes.

Mais cette règle s'applique-t-elle aussi pour les jeux comme 007 First Light ? Une rumeur sous-entend que ce serait bien le cas et qu'un nom bien connu de la scène pop aurait composé ce thème.

Le morceau phare de 007 First Light interprété par la « Révélation internationale » des Brit Awards 2012

007-first-light-bond
Celle-ci a été relayée sur Reddit par des passionnés de la franchise et s'appuie sur un document assez sérieux. En effet, ces investigateurs ont découvert l'existence d'un morceau intitulé « First Light » dans la base ASCAP. Cet acronyme désigne la société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs. Sachant que tous les morceaux de films James Bond ont un nom faisant écho au film qui y est rattaché, ce premier indice semble donc prometteur. 

Mais un deuxième détail a retenu l'attention des curieux du Net. Le morceau « First Light » est associé à un nom : celui d'Elisabeth Grant. S'il semble anodin pour le grand public, il risque de donner le sourire aux amateurs de pop mélancolique. Car Elisabeth Grant est le vrai nom d'une star de la pop américaine : Lana Del Rey. Après des icônes comme Billie Eilish et Adele, l'interprète de Video Games, Born to Die et Summertime Sadness pourrait donc donner de la voix aux côtés de l'agent 007. 

Une rumeur qui n'a pas encore été confirmée par la chanteuse

007-first-light-bateau
Cependant, Lana Del Rey n'a pas encore annoncé de collaboration avec les créateurs de 007 First Light. De plus, le fait d'inscrire un morceau dans la base ASCAP sert davantage à le protéger qu'à confirmer son utilisation dans une oeuvre. Le nom est donc déposé, mais il n'est pas encore exploité. Néanmoins, il est mentionné que le morceau en question est produit par Universal Music Corporation. 

À lire également

007 First Light dévoile enfin son gameplay explosif et partage une date de sortie

007 First Light dévoile enfin son gameplay explosif et partage une date de sortie

Il ne reste plus qu'à attendre un nouveau trailer ou une annonce officielle pour voir si la chanteuse à l'univers mélancolique va enfin chanter un morceau pour la franchise James Bond après avoir vu une première démo refusée pour le film Spectre. Pour l'heure, rappelons que 007 First Light est prévu pour le 27 mars 2026 et qu'il sortira sur PC, PS5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2
007 First Light 28 juillet 2026

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2

Alors que 007 First Light a fait ses débuts en mai dernier, sa version Nintendo Switch 2 restait mystérieuse. Une récente fuite d'Amazon Japon vient toutefois de dévoiler sa date de sortie imminente, promettant une rentrée vidéoludique particulièrement chargée.
007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
007 First Light 28 juillet 2026

007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit 007 First Light ? Nous vous partageons la réponse.
007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions
007 First Light 24 juillet 2026

007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions

L'été n'est pas synonyme de vacances pour James Bond ! 007 First Light vient de recevoir une mise à jour amenant du contenu inédit, découvrez ce qu'elle vous réserve.

commentaires (2)

Avatar
spirale (invité) Le 21/10/2025 à 10:33

Oh j'adore ! elle a typiquement la voix et le style pour faire une chanson james bond en plus

Avatar
Queeen (invité) Le 20/10/2025 à 18:03

Si c'est vrai, hâte d'entendre le morceau