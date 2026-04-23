007 First Light en dit plus sur son gameplay, et le montre en vidéo

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 avril 2026 à 14h47
IO Interactive dévoile de nouvelles images de 007 First Light, illustrant les mécaniques d'infiltration et d'action du célèbre agent secret. Entre gadgets sophistiqués, approches multiples et défis virtuels pour améliorer son équipement, le titre promet une expérience riche pour sa sortie le 27 mai prochain.
007 First Light en dit plus sur son gameplay, et le montre en vidéo

IO Interactive, le studio derrière la franchise Hitman, vient de partager une toute nouvelle bande-annonce pour 007 First Light, attendu par de nombreux joueurs le mois prochain. Après avoir dévoilé la semaine dernière le générique d'ouverture rythmé par la voix de Lana Del Rey, les développeurs se concentrent désormais sur le cœur de l'expérience : le gameplay. Cette nouvelle vidéo met en lumière les règles de l'art de l'espionnage, offrant un aperçu détaillé de ce qui attend les joueurs dans la peau du plus célèbre agent secret britannique.

L'art de l'infiltration selon James Bond

007-date-sortie

Le titre semble offrir une grande liberté d'approche, rappelant le savoir-faire du studio. La première règle mise en avant est la capacité à se fondre dans la masse. Les joueurs devront explorer divers environnements, bluffer pour franchir les contrôles de sécurité et écouter discrètement les conversations pour glaner des informations cruciales. Le jeu propose également des mécaniques d'infiltration plus traditionnelles, incluant des éliminations silencieuses et des parcours de parkour pour s'introduire dans des zones hautement sécurisées.

Chargement du sondage...

0 votant

Toutefois, la ruse ne suffira pas toujours. Entre chaque mission, il sera nécessaire de se préparer minutieusement en discutant avec ses alliés et en visitant le laboratoire des gadgets. L'arsenal de 007 s'annonce particulièrement bien fourni. On y retrouve un smartphone dissimulant des fléchettes tranquillisantes, une montre laser capable de désactiver les caméras de sécurité, ainsi que des grenades fumigènes et divers autres outils technologiques de pointe.

Miniature vidéo

Lorsque la discrétion échoue, le permis de tuer prend tout son sens. Le jeu encourage l'improvisation en permettant d'utiliser l'environnement à son avantage. Il est possible de lancer des objets sur les adversaires ou de les pousser dans le décor. Les combats armés bénéficient d'une compétence de concentration qui ralentit le temps pendant quelques secondes, offrant la possibilité de réaliser des tirs de précision redoutables. Certains ennemis seront d'ailleurs lourdement blindés, obligeant les joueurs à utiliser judicieusement leurs gadgets, comme le laser de la montre, pour détruire leur armure avant de pouvoir les neutraliser.

Un système de progression basé sur des défis virtuels

Pour améliorer son équipement, 007 First Light intègre un système de défis via un simulateur tactique supervisé par le docteur Selena Tan au sein de la faction TAXIN. Les joueurs pourront y accomplir des missions avec des règles spécifiques, comme affronter des ennemis redoutables sans tirer la moindre balle. La réussite de ces épreuves octroie des renseignements, une monnaie d'échange permettant d'acquérir de nouvelles armes, d'améliorer ses gadgets et de débloquer des tenues inédites. Des classements en ligne permettront même de se mesurer aux autres joueurs.

Nous ajouterons de nouveaux défis régulièrement après le lancement du jeu, afin de maintenir une compétition constante entre les agents.

Ces ajouts post-lancement garantiront une durée de vie prolongée au simulateur tactique. Pour rappel, 007 First Light sera disponible le 27 mai sur PS5, Xbox Series et PC, tandis que la version destinée à la Nintendo Switch 2 est attendue pour cet été.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2
007 First Light 28 juillet 2026

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2

Alors que 007 First Light a fait ses débuts en mai dernier, sa version Nintendo Switch 2 restait mystérieuse. Une récente fuite d'Amazon Japon vient toutefois de dévoiler sa date de sortie imminente, promettant une rentrée vidéoludique particulièrement chargée.
007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
007 First Light 28 juillet 2026

007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit 007 First Light ? Nous vous partageons la réponse.
007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions
007 First Light 24 juillet 2026

007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions

L'été n'est pas synonyme de vacances pour James Bond ! 007 First Light vient de recevoir une mise à jour amenant du contenu inédit, découvrez ce qu'elle vous réserve.

commentaire (0)