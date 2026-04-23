007 First Light en dit plus sur son gameplay, et le montre en vidéo

IO Interactive dévoile de nouvelles images de 007 First Light, illustrant les mécaniques d'infiltration et d'action du célèbre agent secret. Entre gadgets sophistiqués, approches multiples et défis virtuels pour améliorer son équipement, le titre promet une expérience riche pour sa sortie le 27 mai prochain.

IO Interactive, le studio derrière la franchise Hitman, vient de partager une toute nouvelle bande-annonce pour 007 First Light, attendu par de nombreux joueurs le mois prochain. Après avoir dévoilé la semaine dernière le générique d'ouverture rythmé par la voix de Lana Del Rey, les développeurs se concentrent désormais sur le cœur de l'expérience : le gameplay. Cette nouvelle vidéo met en lumière les règles de l'art de l'espionnage, offrant un aperçu détaillé de ce qui attend les joueurs dans la peau du plus célèbre agent secret britannique.

L'art de l'infiltration selon James Bond

Le titre semble offrir une grande liberté d'approche, rappelant le savoir-faire du studio. La première règle mise en avant est la capacité à se fondre dans la masse. Les joueurs devront explorer divers environnements, bluffer pour franchir les contrôles de sécurité et écouter discrètement les conversations pour glaner des informations cruciales. Le jeu propose également des mécaniques d'infiltration plus traditionnelles, incluant des éliminations silencieuses et des parcours de parkour pour s'introduire dans des zones hautement sécurisées.

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Toutefois, la ruse ne suffira pas toujours. Entre chaque mission, il sera nécessaire de se préparer minutieusement en discutant avec ses alliés et en visitant le laboratoire des gadgets. L'arsenal de 007 s'annonce particulièrement bien fourni. On y retrouve un smartphone dissimulant des fléchettes tranquillisantes, une montre laser capable de désactiver les caméras de sécurité, ainsi que des grenades fumigènes et divers autres outils technologiques de pointe.

Lorsque la discrétion échoue, le permis de tuer prend tout son sens. Le jeu encourage l'improvisation en permettant d'utiliser l'environnement à son avantage. Il est possible de lancer des objets sur les adversaires ou de les pousser dans le décor. Les combats armés bénéficient d'une compétence de concentration qui ralentit le temps pendant quelques secondes, offrant la possibilité de réaliser des tirs de précision redoutables. Certains ennemis seront d'ailleurs lourdement blindés, obligeant les joueurs à utiliser judicieusement leurs gadgets, comme le laser de la montre, pour détruire leur armure avant de pouvoir les neutraliser.

Un système de progression basé sur des défis virtuels

Pour améliorer son équipement, 007 First Light intègre un système de défis via un simulateur tactique supervisé par le docteur Selena Tan au sein de la faction TAXIN. Les joueurs pourront y accomplir des missions avec des règles spécifiques, comme affronter des ennemis redoutables sans tirer la moindre balle. La réussite de ces épreuves octroie des renseignements, une monnaie d'échange permettant d'acquérir de nouvelles armes, d'améliorer ses gadgets et de débloquer des tenues inédites. Des classements en ligne permettront même de se mesurer aux autres joueurs.

Nous ajouterons de nouveaux défis régulièrement après le lancement du jeu, afin de maintenir une compétition constante entre les agents.

Ces ajouts post-lancement garantiront une durée de vie prolongée au simulateur tactique. Pour rappel, 007 First Light sera disponible le 27 mai sur PS5, Xbox Series et PC, tandis que la version destinée à la Nintendo Switch 2 est attendue pour cet été.