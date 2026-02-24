007 First Light s'inspire des jeux Batman: Arkham et Uncharted sur certains points

Le directeur du gameplay de 007 First Light a, récemment, indiqué que 007 First Light s'est inspiré de la série des jeux Batman: Arkham et Uncharted.
Dans plusieurs semaines, soit à la fin du mois de mai 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir les origines de James Bond dans 007 First Light
. Alors que la sortie du titre d'IO Interactive approche, de plus amples informations à son sujet arrivent au compte-gouttes. D'ailleurs, il y a peu de temps, IO Interactive a expliqué que certains éléments de 007 First Light ont été inspirés par les jeux Batman: Arkham et Uncharted
.
Batman: Arkham et Uncharted ont influencé 007 First Light
En effet, dans une récente interview exclusive avec les journalistes de Game Informer, dont la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube du média, le directeur du gameplay de 007 First Light
, Andreas Krogh, est longuement revenu sur le titre. Au cours de cet échange, Andreas Krogh a expliqué que la série Batman: Arkham et Uncharted ont influencé certaines mécaniques de 007 First Light
.
Ainsi, le directeur du gameplay précise que le combat rapproché de 007 First Light fait référence à la série de jeux Batman: Arkham, tandis que la destructibilité des environnements peut faire penser aux titres Uncharted
(bien qu'IO Interactive aille un peu plus loin que Naughty Dog, sur ce point). Pour ce qui est de l'expérience de tir, le studio a également regardé du côté de plusieurs jeux modernes, sans pour autant les citer.
007 First Light va plus loin qu'Hitman
En ce qui concerne l'infiltration sur 007 First Light
, IO Interactive ne s'est pas contenté de reprendre celui des jeux Hitman. Par le passé, Andreas Krogh a déclaré ceci à ce sujet : « Nous avons évidemment beaucoup appris de nos titres Hitman, d'autant plus que nous souhaitions intégrer une dimension infiltration à ce jeu
[007 First Light]. Il nous a semblé évident de nous appuyer sur le système d'infiltration de Hitman
[...] Mais d'un autre côté, nous savions qu'il s'agissait d'un nouveau jeu, avec un nouveau protagoniste, et que nous devions corriger certains points faibles de Hitman
».
Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light
sort le 27 mai 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
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