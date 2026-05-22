007 First Light : Le trailer de lancement explosif promet une aventure digne des meilleurs films

IO Interactive et Amazon MGM Studios viennent de dévoiler le trailer de lancement de 007 First Light. Prévu pour le 27 mai 2026, ce titre ambitieux revisite les origines de James Bond en mêlant infiltration, action cinématographique et liberté d'approche totale pour les joueurs.

L'attente touche à sa fin pour les amateurs d'espionnage avec 007 First Light, lequel est très attendu puisqu'il met en avant l'univers du plus célèbre agent secret, en proposant une relecture audacieuse des origines du plus célèbre agent secret britannique. Prévu pour le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, le jeu s'invitera également sur Nintendo Switch 2 durant l'été, mais pour faire monter la température, les développeurs viennent de partager le trailer de lancement.

Un trailer de lancement digne des films

Dans 007 First Light, les joueurs incarnent un jeune James Bond, campé par l'acteur Patrick Gibson, qui fait ses premiers pas dans l'univers impitoyable du renseignement. Après avoir survécu à une mission périlleuse en Islande contre toute attente, il attire l'attention du MI6. Il trouve alors un soutien inattendu auprès de M, interprétée par Priyanga Burford, qui décèle en lui un sang-froid exceptionnel. Cependant, cette ascension ne se fait pas sans heurts. John Greenway, un ancien agent incarné par Lennie James, s'oppose fermement aux méthodes instinctives de la nouvelle recrue.

C'est cet aperçu que nous retrouvons dans la bande-annonce de lancement, qui permet de faire un peu mieux connaissance avec le personnage, si vous n'avez pas suivi les différentes vidéos jusqu'à maintenant. Ces images ont également pour but de montrer que bien que 007 First Light ne soit pas lié aux films, les équipes ont eu à cœur de conserver l'aspect explosif, mais aussi destructeur de notre personnage.

Un gameplay qui prône la liberté d'action

Fidèle à l'ADN de IO Interactive, le jeu place la créativité au centre de son expérience. Comme nous pouvons aussi brièvement le voir, les joueurs auront la possibilité d'aborder chaque mission selon leurs préférences, que ce soit par l'infiltration pure, l'action frontale ou un savant mélange des deux. Le système de jeu repose sur quatre piliers fondamentaux. L'espionnage récompensera l'observation minutieuse, permettant de subtiliser des informations cruciales ou de débloquer de nouvelles voies d'accès. L'instinct de Bond offrira des avantages tactiques majeurs pour manipuler l'attention des ennemis.

















Bien entendu, la célèbre section Q répondra présente pour fournir une panoplie de gadgets technologiques. Du piratage à la neutralisation discrète, ces outils multiplieront les possibilités d'approche. Si la discrétion vient à faillir, le titre bascule vers un système de combat dynamique. Les affrontements au corps-à-corps s'enchaînent avec des fusillades intenses, illustrant la montée en puissance de l'agent jusqu'à l'obtention de son fameux permis de tuer.

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IO Interactive donne rendez-vous aux joueurs le 27 mai prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series. Un accès anticipé de 24 heures sera proposé selon l'édition que vous avez acheté. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction.