Plusieurs personnes s'interrogent à propos de la présence ou non de 007 First Light dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé ainsi qu'édité par IO Interactive, 007 First Light, qui est catégorisé comme un jeu d'action-aventure et d'espionnage, est très attendu par la communauté. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de 007 First Light dans le Game Pass.

007 First Light est-il dans le Game Pass ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que 007 First Light entre dans le catalogue du Game Pass. IO Interactive et Xbox n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens, pour le moment. D'ailleurs, le titre n'apparaît dans la liste des jeux arrivants dans le Game Pass en mai 2026.

Néanmoins, il y a des chances que 007 First Light intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut qu'IO Interactive décide de proposer 007 First Light dans le Game Pass, à l'avenir. Or, rien n'est sûr, comme vous l'aurez compris. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article, si besoin.

En attendant la possible arrivée de 007 First Light dans le Game Pass, et si vous souhaitez coûte que coûte parcourir l'aventure de James Bond, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction.