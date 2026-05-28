007 First Light : La liste complète des trophées et succès

007 First Light dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois de mai 2026, 007 First Light possède, comme la plupart des autres jeux, divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % ou Platine du jeu d'espionnage d'IO Interactive doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de 007 First Light.

La liste des trophées et succès de 007 First Light

Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de 007 First Light, qui est nommé « Je m'appelle Bond. James Bond », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'aventure principale, mais aussi effectuer des actions précises et récupérer des collectibles (fichiers du M16, souvenirs, cartes à jouer, etc.). Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de 007 First Light (attention, certains intitulés pourraient vous spoiler).

Intitulé du trophée/succès Description Briser la glace Survivre au crash de l'hélicoptère Bons baisers de Malter Terminer votre formation de recrue à Malte Au shaker, pas à la cuillère Terminer votre première mission au club Une mort attendue Survivre à l'explosion en Slovaquie Chute libre Sauter d'un avion en Slovaquie Gagner, perdre ou mourir Remporter une enchère Personne n'est immortel Trouver le corps de 009 L'arme à l'œil Échapper à la mort lors de l'embuscade Dur à tuer Survivre à une tentative d'assassinat On ne vit que deux fois Vaincre l'assassin Agent dans la ligne de mire S'échapper dans le camion poubelle Rendez-vous au sommet S'infiltrer dans le penthouse de Nicholas Webb Pas le temps pour mourir S'échapper en hélicoptère Tout ou rien Sauver Theresa Lorca Vous connaissez mon nom Vaincre Damien Webb Solo Se rebeller contre le M16 Inéluctable Attraper Isola Pour le roi et la patrie Défendre le M16 Le monde ne suffit pas Collecter toutes les cartes postales Rien que pour vos yeux Collecter tous les fichiers du M16 Actifs récupérés Collecter tous les souvenirs Casino Royale Collecter toutes les cartes à jouer Collectionneur acharné Trouver tous les objets à collectionner Atterrissage en douceur Attaquer un ennemi par-dessus un rebord Tour de passe-passe Désarmer un ennemi en tirant sur son arme pour la lui faire lâcher Coup de foudre Faire en sorte qu'un ennemi électrocute un autre ennemi Ça va sauter Tirer sur un ennemi pendant qu'il lance une grenade Il survivra Neutraliser un ennemi en lui tirant dans les jambes Pompier Pousser un ennemi dans un extincteur Pétard mouillé Pirater une grenade avant qu'elle n'explose Une personnalité désarmante Désarmer un ennemi avec un laser Toujours avoir une porte de sortie Utiliser un gadget pour éviter une confrontation Et si... ? Terminer une opération dans TacSim Changement de rythme Terminer une escalade dans TacSim Aller de l'avant Atteindre le niveau d'autorisation 3 Tout est dans les préparatifs Finir le niveau 3 d'une escalade dans TacSim Tout un héritage d'espionnage Découvrir tous les objets d'héritage

Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :