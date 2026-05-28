007 First Light : La liste complète des trophées et succès
le 28 mai 2026 à 11h07
Disponible depuis la fin du mois de mai 2026, 007 First Light possède, comme la plupart des autres jeux, divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % ou Platine du jeu d'espionnage d'IO Interactive doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de 007 First Light.
La liste des trophées et succès de 007 First Light
Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de 007 First Light, qui est nommé « Je m'appelle Bond. James Bond », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'aventure principale, mais aussi effectuer des actions précises et récupérer des collectibles (fichiers du M16, souvenirs, cartes à jouer, etc.). Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de 007 First Light (attention, certains intitulés pourraient vous spoiler).
|Intitulé du trophée/succès
|Description
|Briser la glace
|Survivre au crash de l'hélicoptère
|Bons baisers de Malter
|Terminer votre formation de recrue à Malte
|Au shaker, pas à la cuillère
|Terminer votre première mission au club
|Une mort attendue
|Survivre à l'explosion en Slovaquie
|Chute libre
|Sauter d'un avion en Slovaquie
|Gagner, perdre ou mourir
|Remporter une enchère
|Personne n'est immortel
|Trouver le corps de 009
|L'arme à l'œil
|Échapper à la mort lors de l'embuscade
|Dur à tuer
|Survivre à une tentative d'assassinat
|On ne vit que deux fois
|Vaincre l'assassin
|Agent dans la ligne de mire
|S'échapper dans le camion poubelle
|Rendez-vous au sommet
|S'infiltrer dans le penthouse de Nicholas Webb
|Pas le temps pour mourir
|S'échapper en hélicoptère
|Tout ou rien
|Sauver Theresa Lorca
|Vous connaissez mon nom
|Vaincre Damien Webb
|Solo
|Se rebeller contre le M16
|Inéluctable
|Attraper Isola
|Pour le roi et la patrie
|Défendre le M16
|Le monde ne suffit pas
|Collecter toutes les cartes postales
|Rien que pour vos yeux
|Collecter tous les fichiers du M16
|Actifs récupérés
|Collecter tous les souvenirs
|Casino Royale
|Collecter toutes les cartes à jouer
|Collectionneur acharné
|Trouver tous les objets à collectionner
|Atterrissage en douceur
|Attaquer un ennemi par-dessus un rebord
|Tour de passe-passe
|Désarmer un ennemi en tirant sur son arme pour la lui faire lâcher
|Coup de foudre
|Faire en sorte qu'un ennemi électrocute un autre ennemi
|Ça va sauter
|Tirer sur un ennemi pendant qu'il lance une grenade
|Il survivra
|Neutraliser un ennemi en lui tirant dans les jambes
|Pompier
|Pousser un ennemi dans un extincteur
|Pétard mouillé
|Pirater une grenade avant qu'elle n'explose
|Une personnalité désarmante
|Désarmer un ennemi avec un laser
|Toujours avoir une porte de sortie
|Utiliser un gadget pour éviter une confrontation
|Et si... ?
|Terminer une opération dans TacSim
|Changement de rythme
|Terminer une escalade dans TacSim
|Aller de l'avant
|Atteindre le niveau d'autorisation 3
|Tout est dans les préparatifs
|Finir le niveau 3 d'une escalade dans TacSim
|Tout un héritage d'espionnage
|Découvrir tous les objets d'héritage
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Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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