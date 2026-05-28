007 First Light : La liste complète des trophées et succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 mai 2026 à 11h07
007 First Light dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.
007 First Light : La liste complète des trophées et succès

Disponible depuis la fin du mois de mai 2026, 007 First Light possède, comme la plupart des autres jeux, divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le 100 % ou Platine du jeu d'espionnage d'IO Interactive doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de 007 First Light.

La liste des trophées et succès de 007 First Light

007-first-light-personnage

Afin d'obtenir le 100 % ou Platine de 007 First Light, qui est nommé « Je m'appelle Bond. James Bond », les joueurs et les joueuses doivent impérativement terminer l'aventure principale, mais aussi effectuer des actions précises et récupérer des collectibles (fichiers du M16, souvenirs, cartes à jouer, etc.). Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de 007 First Light (attention, certains intitulés pourraient vous spoiler).

Intitulé du trophée/succès Description
Briser la glace Survivre au crash de l'hélicoptère
Bons baisers de Malter Terminer votre formation de recrue à Malte
Au shaker, pas à la cuillère Terminer votre première mission au club
Une mort attendue Survivre à l'explosion en Slovaquie
Chute libre Sauter d'un avion en Slovaquie
Gagner, perdre ou mourir Remporter une enchère
Personne n'est immortel Trouver le corps de 009
L'arme à l'œil Échapper à la mort lors de l'embuscade
Dur à tuer Survivre à une tentative d'assassinat
On ne vit que deux fois Vaincre l'assassin
Agent dans la ligne de mire S'échapper dans le camion poubelle
Rendez-vous au sommet S'infiltrer dans le penthouse de Nicholas Webb
Pas le temps pour mourir S'échapper en hélicoptère
Tout ou rien Sauver Theresa Lorca
Vous connaissez mon nom Vaincre Damien Webb
Solo Se rebeller contre le M16
Inéluctable Attraper Isola
Pour le roi et la patrie Défendre le M16
Le monde ne suffit pas Collecter toutes les cartes postales
Rien que pour vos yeux Collecter tous les fichiers du M16
Actifs récupérés Collecter tous les souvenirs
Casino Royale Collecter toutes les cartes à jouer
Collectionneur acharné Trouver tous les objets à collectionner
Atterrissage en douceur Attaquer un ennemi par-dessus un rebord
Tour de passe-passe Désarmer un ennemi en tirant sur son arme pour la lui faire lâcher
Coup de foudre Faire en sorte qu'un ennemi électrocute un autre ennemi
Ça va sauter Tirer sur un ennemi pendant qu'il lance une grenade
Il survivra Neutraliser un ennemi en lui tirant dans les jambes
Pompier Pousser un ennemi dans un extincteur
Pétard mouillé Pirater une grenade avant qu'elle n'explose
Une personnalité désarmante Désarmer un ennemi avec un laser
Toujours avoir une porte de sortie Utiliser un gadget pour éviter une confrontation
Et si... ? Terminer une opération dans TacSim
Changement de rythme Terminer une escalade dans TacSim
Aller de l'avant Atteindre le niveau d'autorisation 3
Tout est dans les préparatifs Finir le niveau 3 d'une escalade dans TacSim
Tout un héritage d'espionnage Découvrir tous les objets d'héritage

À lire également

Durée de vie 007 First Light : Combien d'heures pour le terminer ?

Durée de vie 007 First Light : Combien d'heures pour le terminer ?

Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :

  • PC
    • Édition Standard58,19 € au lieu de 80 €, soit 27 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard50,99 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 80 €75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2
007 First Light 28 juillet 2026

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2

Alors que 007 First Light a fait ses débuts en mai dernier, sa version Nintendo Switch 2 restait mystérieuse. Une récente fuite d'Amazon Japon vient toutefois de dévoiler sa date de sortie imminente, promettant une rentrée vidéoludique particulièrement chargée.
007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
007 First Light 28 juillet 2026

007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit 007 First Light ? Nous vous partageons la réponse.
007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions
007 First Light 24 juillet 2026

007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions

L'été n'est pas synonyme de vacances pour James Bond ! 007 First Light vient de recevoir une mise à jour amenant du contenu inédit, découvrez ce qu'elle vous réserve.

commentaire (0)