Durée de vie 007 First Light : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de 007 First Light, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible en cette fin de mois de mai 2026, après de longs mois d'attente, 007 First Light est la nouvelle production de IO Interactive, nous permettant d'incarner l'iconique Agent 007. Nous découvrons une histoire originale, qui n'a aucun lien avec les films, où nous jouons un jeu James Bond, qui fait es débuts en tant qu'agent secret. Plutôt attendu, d'autant plus que ses notes sont relativement bonnes, nous vous dévoilons quelle est la durée de vie de 007 First Light et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de 007 First Light

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de 007 First Light dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences.

















Combien d'heures pour terminer 007 First Light ?

Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de 007 First Light, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de IO Interactive. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure avec un peu d'exploration ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer l'histoire de 007 First Light en ligne droite → Environ 15-17 heures.

→ Environ 15-17 heures. Terminer l'histoire de 007 First Light et un peu d'exploration → Environ 20 heures.

→ Environ 20 heures. Terminer 007 First Light à 100 % → Entre 30 et 35 heures.

Ainsi, la durée de vie de 007 First Light est plutôt correcte et conviendra très certainement à toutes celles et ceux recherchant des aventures vidéoludiques courtes mais intenses, avec de très belles cinématiques, dignes des films.

Pour conclure, rappelons que 007 First Light, qui est sorti le 27 mai 2026, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur PC. La version Nintendo Switch 2 arrivera durant l'été. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :