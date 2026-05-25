007 First Light : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mai 2026 à 10h00
Vous vous demandez à quelle heure sort 007 First Light en France, sur PC, PS5 ou Xbox Series ? Nous vous donnons la réponse.
007 First Light : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Annoncé il y a près de six ans, 007 First Light est enfin sur le point de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, tandis que la version Nintendo Switch 2 est attendue pour cet été. Le titre, développé par IO Interactive, est plutôt attendu par les joueurs, notamment parce qu'il s'agit de l'équipe derrière la trilogie Hitman qui est à sa tête. De fait, de nombreuses personnes se questionnent quand à l'heure de sortie de 007 First Light en France.

Heure de sortie de 007 First Light en France

Comme vous le savez probablement déjà, l'heure de sortie d'un jeu varie très souvent. Certaines fois, les titres se rendent disponibles dans la matinée ou bien en fin d'après-midi tandis que parfois, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir ladite production vidéoludique dès minuit, le jour de sa sortie. Dans le cas de 007 First Light, les joueurs seront ravis de savoir que tout le monde sera logé à la même enseigne, avec une heure de sortie programmée en pleine journée.

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Selon les informations communiquées directement par les développeurs sur les réseaux sociaux, 007 First Light sortira donc le 27 mai, à 16 heures, heure française sur PC, PS5 et Xbox Series

  • PC → 16 heures
  • PS5 → 16 heures
  • Xbox Series → 16 heures

Il n'a pas encore été précisé si le prétéléchargement sera disponible pour celles et ceux ayant précommandé le jeu. Et si ce n'est pas votre cas, vous avez encore un peu de temps pour le faire et profiter des différents bonus.

Heure de sortie de l'accès anticipé

Comme vous devez le savoir, 007 First Light bénéficie également d'un petit accès anticipé, permettant de le découvrir 24 heures en avance. Celui-ci est donc programmé pour le 26 mai à 16h.

heure-sortie-007-first-light-france

Rendez-vous donc les 26 et 27 mai pour découvrir 007 First Light qui ne sera pas inclut dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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