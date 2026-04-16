007 First Light dévoile son thème principal et musical avec une grande chanteuse

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 avril 2026 à 17h46
IO Interactive a, récemment, partagé le thème principal musical de 007 First Light, qui est interprété par une chanteuse de renom.
007 First Light dévoile son thème principal et musical avec une grande chanteuse
Alors que la sortie de 007 First Light se fera dans quelques semaines, IO Interactive accélère sa communication autour du titre. D'ailleurs, il y a très peu de temps, le studio de développement a partagé le thème principal et musical de 007 First Light, qui est interprété par la chanteuse Lana Del Rey.

Le thème principal de 007 First Light composé et interprété par Lana Del Rey

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En effet, via une vidéo récemment ajoutée sur la chaîne YouTube du jeu, IO Interactive a partagé le thème principal et musical de 007 First Light, qui est interprété par Lana Del Rey. La chanteuse ne prête pas seulement sa voix pour ce morceau, mais a aussi pris part à sa composition, et ce, aux côtés de David Arnold. Soulignons, à ce sujet, que le titre est désormais disponible sur les plateformes de streaming.

Miniature vidéo

D'ailleurs, David Arnold a dit quelques mots à propos du thème principal de 007 First Light et a notamment déclaré :
La musique a toujours joué un rôle central dans l'identité de James Bond. Un thème principal doit donner le ton, susciter la curiosité et donner envie d'entrer dans cet univers. Ce morceau s'inscrit dans cette tradition. J'ai été ravi de travailler avec Lana, qui y apporte une vraie singularité. J'espère qu'il permettra aussi de faire découvrir Bond à un nouveau public.
Le PDG d'IO Interactive, Hakan Abrak, a également fait une déclaration à propos de la collaboration de Lana Del Rey et David Arnold pour le thème principal de 007 First Light :
C'est un plaisir de voir deux artistes exceptionnels comme Lana Del Rey et David Arnold unir leurs talents. Le résultat évoque instantanément l'univers Bond, tout en apportant une identité propre à 007 First Light. Le retour de Bond dans un jeu vidéo représente un moment majeur chez nous chez IO Interactive, et disposer d'un thème de cette qualité rend l'événement encore plus spécial.

Rendez-vous pour la révélation de la séquence d'ouverture

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Le studio de développement IO Interactive a profité de cette annonce pour donner rendez-vous aux joueurs et aux joueuses : la révélation de la séquence d'ouverture sera dévoilée le vendredi 17 avril 2026, à 21h (heure française), sur les différentes chaînes officielles de 007 First Light (YouTube, Twitch, Steam, Twitter/X).

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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