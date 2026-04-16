007 First Light dévoile son thème principal et musical avec une grande chanteuse

IO Interactive a, récemment, partagé le thème principal musical de 007 First Light, qui est interprété par une chanteuse de renom.

Le thème principal de 007 First Light composé et interprété par Lana Del Rey

La musique a toujours joué un rôle central dans l'identité de James Bond. Un thème principal doit donner le ton, susciter la curiosité et donner envie d'entrer dans cet univers. Ce morceau s'inscrit dans cette tradition. J'ai été ravi de travailler avec Lana, qui y apporte une vraie singularité. J'espère qu'il permettra aussi de faire découvrir Bond à un nouveau public.

C'est un plaisir de voir deux artistes exceptionnels comme Lana Del Rey et David Arnold unir leurs talents. Le résultat évoque instantanément l'univers Bond, tout en apportant une identité propre à 007 First Light. Le retour de Bond dans un jeu vidéo représente un moment majeur chez nous chez IO Interactive, et disposer d'un thème de cette qualité rend l'événement encore plus spécial.

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Alors que la sortie dese fera dans quelques semaines, IO Interactive accélère sa communication autour du titre. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, via une vidéo récemment ajoutée sur la chaîne YouTube du jeu,. La chanteuse ne prête pas seulement sa voix pour ce morceau, mais a aussi pris part à sa composition, et ce, aux côtés de David Arnold. Soulignons, à ce sujet, que le titre est désormais disponible sur les plateformes de streaming.D'ailleurs,et a notamment déclaré :Le PDG d'IO Interactive,Le studio de développement IO Interactive a profité de cette annonce pour donner(heure française), sur les différentes chaînes officielles de 007 First Light (YouTube, Twitch, Steam, Twitter/X).Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 27 mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 arrivera, quant à elle, plus tard.