007 First Light entre dans l'histoire avec ses notes, mais ne détrône pas la légende

Tout juste débarqué, le jeune James Bond entre déjà dans la légende. Les critiques sur 007 First Light sont tombées et il est officiellement le deuxième jeu le mieux noté de toute la franchise.

Cela faisait plus de 15 ans qu'un nouveau jeu James Bond n'était pas arrivé sur nos consoles. Le dernier jeu en date jusqu'à présent était 007 Legends, sorti le 16 octobre 2012. Avec une si longue absence, 007 First Light était attendu au tournant.

Le titre est officiellement disponible depuis quelques heures et plusieurs avis ont déjà été partagés sur Metacritic. Or, sa note globale sur le site le place déjà dans la liste des meilleurs jeux de 2026, mais le propulse également dans le top 3 des meilleurs jeux de la franchise 007.

La meilleure note décrochée par un jeu James Bond depuis 29 ans

Au moment où ces lignes sont rédigées, 51 avis de la presse du monde entier ont été réunis sur Metacritic. En compilant les différentes notes obtenues, 007 First Light obtient une moyenne globale de 87 sur 100. Avec de telles notes, le titre de IO Interactive s'impose comme le meilleur jeu James Bond depuis GoldenEye 007 sur Nintendo 64 en 1997.

S'il est difficile de réunir tous les tests publiés à l'époque, Metacritic a quand même une page dédiée à l'opus Nintendo 64 réunissant 21 tests et critiques. Malgré ce faible nombre, le titre possède une moyenne globale de 96 sur 100, un record qui semble difficile à égaler pour la nouvelle aventure de James Bond.

007 First Light, l'un des sérieux concurrents des Game Awards 2026 ?

Néanmoins, les très bonnes notes de 007 First Light sont un signe très encourageant car la franchise compte peu d'excellents titres. Cette aventure riche en action et imaginée par les créateurs de la saga Hitman semble donc être une bonne porte d'entrée dans cet univers pour la jeune génération et un titre avec un bon potentiel pour les fidèles de la saga.

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Avec un tel palmarès, 007 First Light pourrait donc figurer dans plusieurs catégories des Games Awards 2026, notamment celle du jeu de l'année. Mais pour vérifier cette hypothèse, il va falloir patienter encore quelques mois.

En attendant, si ces avis ont piqué votre curiosité, rappelons que 007 First Light est d'ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Il sortira plus tard dans l'année sur Nintendo Switch 2.