007 First Light accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 mai 2026 à 15h08
De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à 007 First Light peu avant sa sortie officielle. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.
007 First Light accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que 007 First Light, développé par IO Interactive, arrive à la fin de ce mois de mai 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de découvrir ce nouvel opus. D'ailleurs, comme d'autres titres, 007 First Light va avoir le droit à un accès anticipé, permettant ainsi de se plonger dans le titre avec un peu d'avance.

Il se peut que vous souhaitiez faire partie de celles et ceux qui découvriront 007 First Light avant son lancement, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment profiter de l'accès anticipé de 007 First Light , et donc comment y jouer en avance.

À lire également

007 First Light est-il canon ? Les liens entre le jeu d'IO Interactive et les films James Bond

007 First Light est-il canon ? Les liens entre le jeu d'IO Interactive et les films James Bond

Comment jouer en avance à 007 First Light grâce à l'accès anticipé ?

007-date-sortie

Si vous souhaitez parcourir 007 First Light avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est tout à fait possible, mais à une condition bien particulière.

En effet, afin de bénéficier de l'accès anticipé de 007 First Light, et donc y jouer avec plusieurs jours d'avance, il est nécessaire d'acheter une édition spécifique du titre de IO Interactive. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Deluxe, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de 007 First Light. Mais sa particularité est qu'elle est gratuite pour celles et ceux qui précommandent le jeu. En d'autres termes, ceux qui achètent 007 First Light  avant sa sortie, à 69,99 €, bénéficieront de cet accès anticipé sur PC et consoles.

Quand débute l'accès anticipé de 007 First Light ?

james-bond-trailer2

D'après les informations partagées par le studio de développement et l'éditeur en charge, l'accès anticipé de 007 First Light débutera 24 heures avant sa sortie, soit le 26 mai 2026. Concernant l'heure exacte à partir de laquelle il sera possible de jouer au jeu, il faudra patienter jusqu'à 16h. 

À lire également

007 First Light est-il dans le Game Pass ?

007 First Light est-il dans le Game Pass ?

Sinon, il faudra attendre 24 heures de plus pour sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, pour celles et ceux qui ne l'ont pas précommandé. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction.

Miniature vidéo

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2
007 First Light 28 juillet 2026

Une fuite inattendue dévoile la date de sortie de 007 First Light sur Switch 2

Alors que 007 First Light a fait ses débuts en mai dernier, sa version Nintendo Switch 2 restait mystérieuse. Une récente fuite d'Amazon Japon vient toutefois de dévoiler sa date de sortie imminente, promettant une rentrée vidéoludique particulièrement chargée.
007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
007 First Light 28 juillet 2026

007 First Light Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit 007 First Light ? Nous vous partageons la réponse.
007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions
007 First Light 24 juillet 2026

007 First Light reçoit une mise à jour avec de nouvelles missions

L'été n'est pas synonyme de vacances pour James Bond ! 007 First Light vient de recevoir une mise à jour amenant du contenu inédit, découvrez ce qu'elle vous réserve.

commentaire (0)