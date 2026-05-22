007 First Light accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à 007 First Light peu avant sa sortie officielle. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que 007 First Light, développé par IO Interactive, arrive à la fin de ce mois de mai 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de découvrir ce nouvel opus. D'ailleurs, comme d'autres titres, 007 First Light va avoir le droit à un accès anticipé, permettant ainsi de se plonger dans le titre avec un peu d'avance.

Il se peut que vous souhaitiez faire partie de celles et ceux qui découvriront 007 First Light avant son lancement, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment profiter de l'accès anticipé de 007 First Light , et donc comment y jouer en avance.

Comment jouer en avance à 007 First Light grâce à l'accès anticipé ?

Si vous souhaitez parcourir 007 First Light avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est tout à fait possible, mais à une condition bien particulière.

En effet, afin de bénéficier de l'accès anticipé de 007 First Light, et donc y jouer avec plusieurs jours d'avance, il est nécessaire d'acheter une édition spécifique du titre de IO Interactive. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Deluxe, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de 007 First Light. Mais sa particularité est qu'elle est gratuite pour celles et ceux qui précommandent le jeu. En d'autres termes, ceux qui achètent 007 First Light avant sa sortie, à 69,99 €, bénéficieront de cet accès anticipé sur PC et consoles.

Quand débute l'accès anticipé de 007 First Light ?

D'après les informations partagées par le studio de développement et l'éditeur en charge, l'accès anticipé de 007 First Light débutera 24 heures avant sa sortie, soit le 26 mai 2026. Concernant l'heure exacte à partir de laquelle il sera possible de jouer au jeu, il faudra patienter jusqu'à 16h.

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Sinon, il faudra attendre 24 heures de plus pour sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, pour celles et ceux qui ne l'ont pas précommandé. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction.