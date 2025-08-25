Zenless Zone Zero dévoile en avant-première les personnages de la version 2.3

Alors que la version 2.2 de Zenless Zone Zero arrivera sur les serveurs de jeu dans quelques jours, HoYoverse veut déjà donner envie aux Proxys de poursuivre l'aventure en dévoilant les 3 Agents qui arriveront dans la version suivante.
En temps normal, les nouveaux Agents de Zenless Zone Zero
sont présentés au travers des événements de l'histoire ou via des annonces officielles relayées sur les réseaux sociaux du jeu. Certains prennent toutefois un peu d'avance et découvrent les personnages jouables au travers de leaks partagés sur Reddit.
Mais à peine le livestream de présentation de la version 2.2 terminé, HoYoverse a surpris la communauté des Proxys en dévoilant non pas un, ni 2, mais 3 nouveaux personnages qui feront leurs débuts après la version 2.2
.
La faction de la Maison Hantée comptera de nouveaux membres à l'arrivée de la version 2.3 de Zenless Zone Zero
Introduite avec la version 2.1 de Zenless Zone Zero, la faction de la Maison Hantée est actuellement composée de Yuzuha et d'Alice. Mais si vous avez terminé ce chapitre de l'histoire, vous avez rencontré Komano Manato, un Thirien canin aux cheveux de feu
possédant une balafre sous un œil. Son dossier d'agent révèle qu'il est un agent de type Feu / Rupture
et qu'il sera de rang A. Il sera donc assez facile de l'obtenir si vous décidez de tenter les bannières de l'un des deux Agents qu'il accompagnera.
Si cette révélation n'est pas très surprenante, deux autres agents de rang S cette fois-ci ont été dévoilés dans la foulée. Mais ces deux demoiselles ont suscité de vives réactions de la part des joueurs. En effet, aucun de ces deux personnages n'a encore été officiellement présenté en jeu
et, si l'on en croit les précédents leaks de Zenless Zone Zero, l'une d'elles a subi un léger relooking.
Deux nouveaux Agents Rupture totalement inconnus : un détail qui intrigue les Proxys
Sur le site officiel du jeu
, les Proxys peuvent consulter les dossiers d'Agents des autres membres à venir de la Maison Hantée : Lucia et Yidhari. La première est un Agent de rang S dont le design de lanceuse de sorts semble plus sortir de Genshin Impact que des rues de la Nouvelle-Eridu. Passionnée par les histoires des Éthériens, Lucia est un Agent de type Ether / Rupture.
Quant à Yidhari, il s'agit d'une femme très mystérieuse possédant des tentacules violets et combattant avec un marteau. À l'origine, elle possédait une allure très différente, une tenue de nonne et s'appelait Lucia lors du Closed Beta test 1.
Mais son allure générale a été retravaillée. Également membre de la Maison Hantée, Yidhari est un Agent de rang S de type Glace / Rupture.
Toutes ces révélations sont donc très prometteuses et vont peut-être inciter certains Proxys à économiser leurs bandes-maîtresses jusqu'à la version 2.3. Mais cela signifie-t-il que Seed et le duo Orphie / Magus seront mis de côté ? Réponse au déploiement de la version 2.2 de Zenless Zone Zero le 4 septembre 2025
commentaire (0)