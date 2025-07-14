Zenless Zone Zero version 2.1 : Heure de sortie et pré-téléchargement en France

Préparez l'arrivée de la mise à jour 2.1 de Zenless Zone Zero et soyez parmi les premiers à profiter de son contenu en profitant du pré-téléchargement.
La version 2.1 de Zenless Zone Zero, « Le fracas imminent du ressac »,
arrivera très prochainement sur les serveurs. Placée sous le signe des activités estivales
, cette nouvelle mise à jour est attendue par une grande partie de la communauté, notamment grâce à l'arrivée d'une nouvelle faction et de deux nouveaux Agents. Impatients de poursuivre leur aventure dans la Nouvelle-Eridu, les Proxys sont nombreux à se demander quelle est l'heure de sortie de la version 2.1 de Zenless Zone Zero en France
.
À quelle heure sort la version 2.1 de Zenless Zone Zero ?
Comme précisé lors du livestream/programme spécial du 4 juillet dernier, la date de sortie de la version 2.1 de Zenless Zone Zero est fixée au 16 juillet 2025
. La maintenance débutera aux alentours de 6 heures du matin (UTC +8). Pendant quelques heures, il sera donc impossible de se connecter au jeu et ce quel que soit votre appareil de prédilection.
En ce qui concerne la version 2.1, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures
, d'après les informations partagées par HoYoverse dans une publication X/Twitter.
Pré-téléchargement de la version 2.1 de Zenless Zone Zero
Comme indiqué sur le site officiel du jeu, il est possible de prétélécharger la version 2.1 de Zenless Zone Zero depuis le 14 juillet
. En effectuant cette opération, vous pourrez profiter du nouveau contenu plus rapidement que les autres joueurs quand la mise à jour sera terminée. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc à partir du 16 juillet pour profiter d'un moment de détente et de frisson sur les plages de la Nouvelle-Eridu. Rappelons en guise de conclusion que Zenless Zone Zero est jouable gratuitement et qu'il est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.
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