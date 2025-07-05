Zenless Zone Zero version 2.1 : Date de sortie et nouveautés

Du sable blanc, des courses entre les vagues et de nouvelles histoires captivantes au cœur de la Nouvelle-Eridu, découvrez toutes les nouveautés très estivales annoncées pour la version 2.1 de Zenless Zone Zero.
Pendant le livestream/programme spécial du 4 juillet, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 2.1 de Zenless Zone Zero, « Le fracas imminent du ressac ».
Les équipes en charge du développement ont présenté en détail le contenu de cette mise à jour axée sur le passé d'un personnage apprécié et sur des factions militaires.
Quand sort la version 2.1 de Zenless Zone Zero ?
Les Proxys de Zenless Zone Zero
guettent la prochaine mise à jour du titre dès l'annonce du livestream. Ainsi, la communauté se demande quand la version 1.7 sera déployée sur le dernier-né du studio HoYoverse. La version 2.1 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 16 juillet
, après une maintenance des serveurs de plusieurs heures.
En dédommagement, HoYoverse offrira quelques Dennies et Polychromes récupérables depuis la messagerie du jeu. Dès que l'heure exacte de sortie de la version 2.1 de Zenless Zone Zero aura été révélée, nous vous tiendrons informés.
Aperçu des nombreuses nouveautés introduites par la version 2.1 de Zenless Zone Zero
En plus de la date de déploiement, le contenu de la version 2.1 de Zenless Zone Zero a été présenté plus en détail. Période estivale oblige, cette nouvelle mise à jour va emmener les Proxys faire une virée au bord de la mer
, même si l'un des batiments situés près de la plage semble hanté.
Cette mise à jour permettra également d'en apprendre plus sur les antagonistes introduits dans la version 2.0, d'en apprendre plus sur le passé de la Nouvelle-Eridu, mais aussi de se détendre avec des activités et des tenues qui sentent bon les vacances. Enfin, elle vous fera découvrir deux nouveaux Agents en quête de frissons.
Voici un récapitulatif du contenu annoncé pour la version 2.1, « Le fracas imminent du ressac »
:
- Nouveaux Agents de la faction Maison hantée :
- Yuzuha Ukinami : Agent de rang S Physique / Support
- Alice Thymefield : Agent de rang S Physique / Anomalie
- Nouveau chapitre de l'histoire principale
- Ajout de 2 nouvelles régions à explorer : la baie de Sailume et le complexe hôtelier Rêverie
- Nouveau Bangboo : Miss Esme
- Retour en bannière temporaire de Miyabi en phase 1 et de Yanagi en phase 2
- Retour des campagnes de connexion avec 10 bandes-maitresses et 10 Boupons à récupérer en jouant tous les jours
- Possibilité d'acheter dans la boutique en jeu des tenues estivales pour Yuzuha et Alice contre des Polychromes
- En terminant les missions de l'histoire principale, vous pourrez débloquer gratuitement des costumes d'été pour Belle (Cieux d'été) et Wise (Vagues paisibles)
- Lancement de mini-jeux thématiques estivaux avec un jeu de tir sur un yacht, un jeu de course aquatique sur une planche de surf et le retour des épreuves de pêche
- Arrivée d'un nouveau mini-jeu d'inspiration Auto-Chess (comme Teamfight Tactics) avec les Bangboos
- Optimisations et correctifs divers
Rendez-vous donc le 16 juillet prochain pour vivre un été magique avec la version 2.1 de Zenless Zone Zero. Le titre du studio HoYoverse est, rappelons-le, disponible sur PC, PS5, sur les appareils iOS et Android et sur consoles Xbox.
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