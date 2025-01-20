Zenless Zone Zero version 1.5 : Heure de sortie et pré-téléchargement en France
Publié par Justine Manchuelle
le 20 janvier 2025 à 14h58
le 20 janvier 2025 à 14h58
Préparez l'arrivée de la mise à jour 1.5 de Zenless Zone Zero et soyez parmi les premiers à profiter de son contenu en profitant du pré-téléchargement.
La version 1.5 de Zenless Zone Zero, « Moment Astra-nomique », arrivera très prochainement sur les serveurs. Cette mise à jour placée sous le signe de la musique viendra ajouter son lot de nouveautés à l'ARPG urbain d'HoYoverse, dont la très attendue Astra Yao en tant que personnage jouable. Impatients de poursuivre leur aventure dans la Nouvelle-Eridu, les Proxys sont nombreux à se demander quelle est l'heure de sortie de la version 1.5 de Zenless Zone Zero en France.
En ce qui concerne la version 1.5, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse dans une publication X/Twitter.
Pour ce qui est du contenu de la version 1.5 de Zenless Zone Zero, il est axé autour d'une nouvelle faction : les Étoiles de la Lyre. Les bannières seront proposées en 2 phases, mais incluront pour la première fois des Agents de rang S déjà proposés par le passé. Les Proxys ayant manqué les passages d'Ellen Joe et de Qingyi auront donc une nouvelle chance de les recruter via la bannière temporaire.
Rendez-vous donc à partir du 22 janvier pour chanter aux côtés de celle qui veut devenir la voix de sa génération. Rappelons en guise de conclusion que Zenless Zone Zero est jouable gratuitement et qu'il est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation.
À quelle heure sort la version 1.5 de Zenless Zone Zero ?Comme précisé lors du livestream/programme spécial du 10 janvier dernier, la date de sortie de la version 1.5 de Zenless Zone Zero est fixée au 22 janvier 2025. La maintenance débutera aux alentours de 5 heures du matin (UTC +8). Pendant quelques heures, il sera donc impossible de se connecter au jeu et ce quelle que soit votre appareil de prédilection.
Version 1.5 "Astra-nomical Moment" Pre-Download Available & Update Notice— Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) January 20, 2025
Dear Proxies,
Version 1.5 is now available for pre-download. Proxies can follow the instructions below to download part of the files in advance. This will allow you to access the game faster once the… pic.twitter.com/TaQ28pSKRI
En ce qui concerne la version 1.5, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse dans une publication X/Twitter.
Pour ce qui est du contenu de la version 1.5 de Zenless Zone Zero, il est axé autour d'une nouvelle faction : les Étoiles de la Lyre. Les bannières seront proposées en 2 phases, mais incluront pour la première fois des Agents de rang S déjà proposés par le passé. Les Proxys ayant manqué les passages d'Ellen Joe et de Qingyi auront donc une nouvelle chance de les recruter via la bannière temporaire.
"Behind the Agent" Interview Notes: Astra Yao— Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) January 19, 2025
Dear Proxies, "Behind the Agent" is back to give you a chance to get to know the Agents!
Interview pass, check!
Recording pen and microphone, ready!
99 questions prepared on behalf of the Astranauts, ready!
Today's interview will be… pic.twitter.com/nxKBuZZXHp
Pré-téléchargement de la version 1.5 de Zenless Zone ZeroComme indiqué sur le site officiel du jeu, il est possible de prétélécharger la version 1.5 de Zenless Zone Zero depuis le 20 janvier, notamment sur les appareils iOS/Android, PC, mais aussi sur consoles PlayStation. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc à partir du 22 janvier pour chanter aux côtés de celle qui veut devenir la voix de sa génération. Rappelons en guise de conclusion que Zenless Zone Zero est jouable gratuitement et qu'il est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation.
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