Zenless Zone Zero version 1.4 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 décembre 2024 à 14h48
Découvrez toutes les informations relatives à la sortie de la version 1.4 de Zenless Zone Zero et préparez l'arrivée de cette nouvelle mise à jour grâce au prétéléchargement.
Zenless Zone Zero version 1.4 : Heure de sortie et prétéléchargement en France
La version 1.4 de Zenless Zone Zero, intitulée « Une Pluie de météores », arrivera très prochainement sur les serveurs. Cette mise à jour aux allures de Soft reboot pour le titre d'HoYoverse vient ajouter à l'histoire principale de très nombreuses nouveautés, dont l'arrivée de Miyabi en tant que personnage jouable. Particulièrement attendus par la communauté, les Proxys sont nombreux à se demander quelle est l'heure de sortie de la version 1.4 de Zenless Zone Zero en France.

À quelle heure sort la version 1.4 de Zenless Zone Zero ? 

Comme précisé lors du livestream/programme spécial du 6 décembre dernier, la date de sortie de la version 1.4 de Zenless Zone Zero est fixée au 18 décembre 2024. La maintenance débutera aux alentours de 6 heures du matin (UTC +8). Pendant quelques heures, il sera donc impossible de se connecter au jeu et ce quelle que soit votre appareil de prédilection.


En ce qui concerne la version 1.4, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse dans une publication X/Twitter. 

Pour ce qui est du contenu de la version 1.4 de Zenless Zone Zero, il est axé autour des deux derniers membres de la Section 6. Exceptionnellement, les bannières ne fonctionneront pas par phases de 3 semaines dans cette version. Les deux nouveaux personnages de rang S, Miyabi et Harumasa, seront disponibles simultanément et ce pour une durée de 6 semaines. Chaque personnage aura sa propre bannière pour permettre aux Proxys de choisir l'Agent qui leur plait le plus. En prime, les joueurs qui se connecteront au lancement de la version recevront gratuitement Harumasa ainsi que les composants nécessaires pour le faire évoluer jusqu'au niveau 50.


Prétéléchargement de la version 1.4 de Zenless Zone Zero

Comme indiqué sur le site officiel du jeu, il est possible de prétélécharger la version 1.4 de Zenless Zone Zero depuis le 16 décembre, notamment sur les appareils iOS/Android, PC, mais aussi sur consoles PlayStation. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet. Attention cependant : les joueurs PC et PlayStation doivent disposer de 18 Go d'espace libre pour prétélécharger cette version et les joueurs mobiles doivent avoir 10 Go d'espace de stockage libre sur leur appareil.

Rendez-vous donc à partir du 18 décembre 2024 pour découvrir ce que nous réserve cette pluie de météores. Rappelons en guise de conclusion que Zenless Zone Zero, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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