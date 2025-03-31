Zenless Zone Zero : Une belle surprise à venir pour le premier anniversaire du jeu ?

Le 4 juillet 2025, Zenless Zone Zero soufflera sa première bougie. Pour célébrer l'événement et remercier les joueurs, un cadeau à récupérer gratuitement aurait fuité.
Régulièrement, Zenless Zone Zero
permet aux Proxys de récupérer gratuitement des Polychromes, des objets en jeu et même des récompenses plus rares en participant à des événements. Parmi les cadeaux offerts de cette manière figuraient entre autres le bangboo Excaliboo et le skin pour Nicole
.
Mais à l'approche du premier anniversaire du titre, les joueurs espèrent de belles surprises en perspective. D'autant que l'anniversaire du titre surviendra lors du lancement de la version 2.0 de Zenless Zone Zero
. Les leakers sont donc aux aguets et deux d'entre eux ont découvert l'un des cadeaux qui pourraient être offerts pour l'occasion.
De nouveaux skins bientôt offerts à des personnages emblématiques de Zenless Zone Zero ?
L'information a été relayée par Flying Flame, mais également par New Eridu News Stand. Au sein de la communauté Zenless Zone Zero, ces deux utilisateurs de Reddit sont très suivis, car leurs sources sont fiables. Dans leurs publications respectives, les deux leakers révèlent que Belle et Wise, les deux héros du jeu, recevraient chacun un skin lors de la mise à jour anniversaire.
More info about new characters skins via flying flame | New Eridu news stand
byu/NightThriller inZenlesszonezeroleaks_
Cependant, aucune image n'a encore été partagée
. Les rumeurs évoquent une tenue scolaire pour le duo Phaethon, mais sans certitudes pour le moment. Il faudra attendre le livestream de présentation de la mise à jour 2.0 pour vérifier si ces fuites sont vraies et découvrir l'apparence des deux tenues. Mais Belle et Wise ne seraient pas les seuls à être rhabillés pour l'occasion.
Possible Future Skins via Seele
byu/Luzekiel inZenlesszonezeroleaks_
Les leaks évoquent également le lancement d'une tenue payante pour Miyabi
avec des effets appliqués aux attaques et compétences de la combattante. D'ailleurs, ce dernier serait légèrement plus cher à l'achat que les autres skins déjà proposés dans la boutique en jeu. Enfin, un autre skin serait prévu pour un personnage qui n'est pas encore disponible
en jeu : Yi Xuan.
Si ces hypothèses ont de quoi ravir la communauté, elle va devoir patienter jusqu'au déploiement des mises à jour correspondantes. Il ne reste plus qu'à attendre juin ou juillet pour découvrir ces nouvelles tenues et le contenu de la version 2.0 de Zenless Zone Zero.
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