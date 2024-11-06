Zenless Zone Zero Twitch Drops : Comment obtenir les récompenses de la campagne de novembre 2024 ?

Pour accompagner le lancement de la version 1.3, une nouvelle campagne de Twitch Drops est disponible pour Zenless Zone Zero. Amis Proxys, découvrez comment récupérer gratuitement ces récompenses.
Depuis le 6 novembre 2024, la version 1.3 est déployée
sur les serveurs de Zenless Zone Zero. Ce contenu gratuit permet de participer à de nombreux événements en jeu et d'obtenir de nouveaux personnages. Mais pour l'occasion, il s'accompagne d'une petite surprise pour les inconditionnels de Twitch. En effet, il sera possible d'obtenir pendant tout le mois de novembre des récompenses gratuites (dont des Polychromes)
en regardant vos streamers préférés jouer à Zenless Zone Zero
.
Récupérez gratuitement 50 polychromes en regardant du contenu Zenless Zone Zero sur Twitch
Pour participer et récupérer les Drops Twitch de la campagne, vous devez être connecté à Twitch et lier votre compte à votre compte Zenless Zone Zero
. Si cette démarche n'a pas été réalisée, il est possible d'associer les comptes en cliquant sur ce lien
. Puis il vous suffit de regarder des créateurs en train de jouer à Zenless Zone Zero en veillant à ce que la mention « DROPS » soit indiquée dans le titre de leur live.
Enfin, regardez vos streamers préférés pendant une durée minimale pour débloquer la récompense associée. Pour la campagne Twitch Drop de novembre 2024, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 récompenses différentes :
- Regardez 15 minutes de jeu pour obtenir 12 000 Dennies
- Regardez 30 minutes de jeu pour obtenir 2 Journaux d'inspecteur principal
- Regardez 45 minutes de jeu pour récupérer 3 modules énergétiques de moteur-ampli
- Regardez une heure de contenu Zenless Zone Zero sur Twitch pour obtenir 2 Widgets de système Bangbou
- Regardez 2 heures de jeu pour obtenir 50 Polychromes
Cette nouvelle campagne de Drops Twitch est accessible à tous les Proxys depuis le 6 novembre 2024
à 4 heures du matin. Elle sera active jusqu'au 3 décembre 2024 à 16h59 heure française
. Alors n'attendez plus pour faire le plein de récompenses et en obtenir davantage grâce aux codes d'échange
dédiés.
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