Zenless Zone Zero Twitch Drops : Comment obtenir les récompenses de la campagne de novembre 2024 ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 novembre 2024 à 14h20
Pour accompagner le lancement de la version 1.3, une nouvelle campagne de Twitch Drops est disponible pour Zenless Zone Zero. Amis Proxys, découvrez comment récupérer gratuitement ces récompenses.
Zenless Zone Zero Twitch Drops : Comment obtenir les récompenses de la campagne de novembre 2024 ?
Depuis le 6 novembre 2024, la version 1.3 est déployée sur les serveurs de Zenless Zone Zero. Ce contenu gratuit permet de participer à de nombreux événements en jeu et d'obtenir de nouveaux personnages. Mais pour l'occasion, il s'accompagne d'une petite surprise pour les inconditionnels de Twitch. En effet, il sera possible d'obtenir pendant tout le mois de novembre des récompenses gratuites (dont des Polychromes) en regardant vos streamers préférés jouer à Zenless Zone Zero

Récupérez gratuitement 50 polychromes en regardant du contenu Zenless Zone Zero sur Twitch

Pour participer et récupérer les Drops Twitch de la campagne, vous devez être connecté à Twitch et lier votre compte à votre compte Zenless Zone Zero. Si cette démarche n'a pas été réalisée, il est possible d'associer les comptes en cliquant sur ce lien. Puis il vous suffit de regarder des créateurs en train de jouer à Zenless Zone Zero en veillant à ce que la mention « DROPS » soit indiquée dans le titre de leur live. 

Enfin, regardez vos streamers préférés pendant une durée minimale pour débloquer la récompense associée. Pour la campagne Twitch Drop de novembre 2024, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 récompenses différentes :
  • Regardez 15 minutes de jeu pour obtenir 12 000 Dennies
  • Regardez 30 minutes de jeu pour obtenir 2 Journaux d'inspecteur principal
  • Regardez 45 minutes de jeu pour récupérer 3 modules énergétiques de moteur-ampli
  • Regardez une heure de contenu Zenless Zone Zero sur Twitch pour obtenir 2 Widgets de système Bangbou
  • Regardez 2 heures de jeu pour obtenir 50 Polychromes
zzz-drops-twitch-novembre-2024
Cette nouvelle campagne de Drops Twitch est accessible à tous les Proxys depuis le 6 novembre 2024 à 4 heures du matin. Elle sera active jusqu'au 3 décembre 2024 à 16h59 heure française. Alors n'attendez plus pour faire le plein de récompenses et en obtenir davantage grâce aux codes d'échange dédiés.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Zenless Zone Zero Codes (Septembre 2026)
Zenless Zone Zero 30 août 2026

Zenless Zone Zero Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Zenless Zone Zero, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Zenless Zone Zero débarque sur Steam
Zenless Zone Zero 26 avril 2026

Zenless Zone Zero débarque sur Steam

Le célèbre jeu d'action de HoYoverse s'apprête enfin à conquérir la plateforme de Valve. Une arrivée très attendue sur Steam qui pourrait bien bouleverser les habitudes des joueurs PC et ouvrir la voie à d'autres titres phares du studio chinois.
Zenless Zone Zero version 2.5 : Date de sortie et nouveautés
Zenless Zone Zero 19 décembre 2025

Zenless Zone Zero version 2.5 : Date de sortie et nouveautés

Dans la Nouvelle-Eridu, les fêtes seront synonymes de nouvelle version et de nouveaux Agents à recruter. Découvrez tout ce que vous réserve la mise à jour 2.5 de Zenless Zone Zero, notamment de belles surprises gratuites pour tous les Proxys.

commentaire (0)