Zenless Zone Zero : Rejoignez les pré-inscriptions de la version 1.4 pour obtenir des récompenses gratuites

Pour célébrer l'arrivée prochaine de la version 1.4 de Zenless Zone Zero, HoYoverse offre des récompenses en jeu et des cadeaux aux Proxys qui se pré-inscrivent.
La version 1.4 va marquer un grand changement dans Zenless Zone Zero
. En plus d'avoir pris en compte les retours de la communauté, HoYoverse souhaite attirer de nouveaux joueurs dans son univers futuriste. Pour cela, les développeurs ont révélé de nombreuses nouveautés en jeu et vont offrir aux Proxys un agent de rang S gratuit
. Mais ils souhaitent donner davantage aux utilisateurs du monde entier.
Pour y parvenir, HoYoverse a ouvert une campagne de pré-inscription
à la suite de la diffusion du livestream de présentation de la mise à jour à venir. Accessible à tous (Proxys confirmés ou nouveaux utilisateurs), elle permet d'obtenir gratuitement 160 Polychromes,
ce qui vous permet d'acheter une bande maitresse de votre choix. Mais en fonction de l'engouement des joueurs du monde entier, il est possible d'obtenir bien plus encore, y compris des cadeaux physiques.
Des paliers de récompenses à débloquer en fonction du nombre de pré-inscrits à la version 1.4 Zenless Zone Zero
Chaque pré-inscription alimente un compteur global, rattaché à différents paliers à atteindre. Si un palier est dépassé, la récompense associée sera offerte aux Proxys qui ont validé la pré-inscription. À l'heure où ces lignes sont rédigées, plus de 4,5 millions de personnes ont rejoint cette campagne pré-lancement. Cependant, les deux paliers à atteindre doivent totaliser 20 millions et 30 millions de pré-inscrits.
S'ils sont validés, chaque joueur obtiendra 200 000 Dennies, 75 Journaux d'Inspecteur principal et 90 Sceaux
, soit tous les composants nécessaires pour faire passer un Agent du niveau 40 au niveau 50. En complément, si le palier maximal est atteint, tous recevront le thème exclusif « Agent Gulliver : au rapport »
. Mais pour inciter les Proxys, HoYoverse a également mis en place un système de tirage au sort.
Lors de la pré-inscrition, chaque utilisateur reçoit un billet de tirage au sort. Tous les billets sont gagnants et permettent d'obtenir des Dennies, des Polychromes, des composants en jeu mais aussi des cadeaux. Vous pouvez tenter de gagner de cette manière une figurine à l'effigie de Nicole, un porte-clés en acrylique, un mini-set à construire représentant une boutique de la Sixième Rue ou encore une PlayStation 5.
Pour augmenter vos chances d'obtenir un des lots physiques, vous pouvez envoyer des invitations à vos amis. S'ils s'inscrivent, vous obtenez un billet de tirage au sort supplémentaire par inscription. La campagne est active jusqu'au 18 décembre, date d'arrivée de la version sur le jeu. Alors, n'attendez plus et foncez vous inscrire à cette adresse
pour récupérer des Polychromes et bien plus encore !
commentaire (0)