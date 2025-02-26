Zenless Zone Zero : Livestream de la version 1.6, date et heure de l'évènement

Chers Proxys de la Nouvelle-Eridu, découvrez où et quand assister à la diffusion du programme spécial dévoilant le contenu de la version 1.6 de Zenless Zone Zero.
Disponible depuis quelques semaines sur les serveurs tests, la version 1.6 de Zenless Zone Zero
sera prochainement accessible à tous les joueurs. Pour tenir informé l'ensemble de sa communauté, HoYoverse a pris l'habitude de présenter les nouveautés à venir de ses jeux au cours d'un livestream, également appelé « programme spécial ».
L'éditeur/développeur a d'ailleurs récemment dévoilé quand cette présentation aura lieu. Nous connaissons donc la date et l'heure de diffusion du livestream où vous pourrez découvrir en détail le contenu de la mise à jour 1.6 de Zenless Zone Zero, baptisée « Au milieu des ruines oubliées ».
Date et heure du livestream de la version 1.6 de Zenless Zone Zero
Une publication partagée sur le compte Twitter/X du titre donne toutes les informations liées à l'événement. Nous pourrons donc découvrir les nouveautés de la version 1.6 de Zenless Zone Zero le 28 février. Ce programme spécial sera retransmis en direct sur Twitch, mais également sur YouTube. Vous pourrez suivre le livestream dès 12h30 (heure française) sur Twitch et sur YouTube.
La mise à jour 1.6 du titre marquera les débuts de 3 nouveaux personnages déjà présentés
sur le site officiel du jeu et sur leurs réseaux sociaux. Les Proxys pourront donc recruter lors de cette mise à jour Gâchette, Pulchra et Anby Soldat d'argent
. La présentation devrait également nous permettre de découvrir de nouveaux éléments de la trame principale, des événements temporaires inédits et plus encore.
Comme toujours, nous vous tiendrons informés et nous présenterons tous les éléments inédits de cette mise à jour dès que la présentation sera terminée.
Comment regarder le livestream de la version 1.5 de Zenless Zone Zero ?
Pour permettre au plus grand nombre de proxys de profiter de l'événement, le programme spécial de la version 1.6 de Zenless Zone Zero
sera diffusé simultanément sur Twitch et sur YouTube. Si vous souhaitez découvrir en direct les nouveautés annoncées, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne officielle Zenless Zone Zero depuis lesdites plateformes :
- Chaîne Zenless Zone Zero → Twitch.
- Chaîne Zenless Zone Zero → YouTube.
De plus, celles et ceux qui assisteront à l'événement pourront récupérer un code pour obtenir gratuitement 300 Polychromes et d'autres surprises.
Le rendez-vous est donc fixé au 28 février pour découvrir la version 1.6 de Zenless Zone Zero aux côtés d'Anby et de Gâchette. Pour conclure, rappelons que Zenless Zone Zero est disponible gratuitement sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS/Android.
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