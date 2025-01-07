Zenless Zone Zero : Livestream de la version 1.5, date et heure de l'événement

Protecteurs de la Nouvelle-Eridu, découvrez quand et où assister à la diffusion du programme spécial présentant les nouveautés de la version 1.5 de Zenless Zone Zero.
Déjà disponible sur les serveurs tests, la version 1.5 de Zenless Zone Zero
sera prochainement accessible à tous les joueurs. Pour l'ensemble de ses titres free-to-play, HoYoverse a pris l'habitude de présenter les nouveautés à venir au cours d'un livestream, également appelé « programme spécial ». Cette nouvelle mise à jour n'échappe pas à la règle.
L'éditeur/développeur a d'ailleurs récemment dévoilé quand cette présentation aura lieu. Nous connaissons donc la date et l'heure de diffusion du livestream où vous pourrez découvrir en détail le contenu de la mise à jour 1.5
de Zenless Zone Zero.
Date et heure du livestream de la version 1.5 de Zenless Zone Zero
Comme à l'accoutumée, une publication partagée sur le compte Twitter/X du titre donne toutes les informations liées à l'événement. Nous pourrons donc découvrir les nouveautés de la version 1.5 de Zenless Zone Zero le 10 janvier prochain. Ce programme spécial sera retransmis en direct sur Twitch, mais également sur YouTube. Vous pourrez suivre le livestream dès 12h30 (heure française) sur Twitch et sur YouTube, le vendredi 10 janvier 2025.
La mise à jour 1.5 du titre introduira plusieurs nouveautés, notamment Astro Yao et Evelyn, deux nouveaux personnages jouables officialisés par HoYoverse
en décembre 2024. Ces deux personnages disponibles via des bannières temporaires permettront aux Proxys de découvrir un tout nouveau groupe d'Agents : les Étoiles de la Lyre
. La présentation devrait également nous permettre de découvrir de nouveaux éléments de la trame principale, des événements temporaires inédits et plus encore.
Comme toujours, nous vous tiendrons informés et nous présenterons tous les éléments inédits de cette mise à jour dès que la présentation sera terminée.
Comment regarder le livestream de la version 1.5 de Zenless Zone Zero ?
Pour permettre au plus grand nombre de proxys de profiter de l'événement, le programme spécial de la version 1.5 de Zenless Zone Zero
sera diffusé simultanément sur Twitch et sur YouTube. Si vous souhaitez découvrir en direct les nouveautés annoncées, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne officielle Zenless Zone Zero depuis lesdites plateformes :
- Chaîne Zenless Zone Zero → Twitch.
- Chaîne Zenless Zone Zero → YouTube.
De plus, celles et ceux qui assisteront à l'événement pourront récupérer un code pour obtenir gratuitement des Polychromes.
Le rendez-vous est donc fixé au 10 janvier prochain pour percer tous les secrets de la version 1.5 de Zenless Zone Zero. Pour rappel, le titre est disponible gratuitement sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS/Android.
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