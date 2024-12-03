Zenless Zone Zero : Livestream de la version 1.4, date et heure de l'événement

Proxys de tous horizons, retrouvez les informations relatives à la date et à l'heure de diffusion du programme spécial présentant la très attendue version 1.4 de Zenless Zone Zero.
D'ici la mi-décembre 2024, la version 1.4 de Zenless Zone Zero
sera déployée sur les serveurs. Comme il est de coutume pour ses titres free-to-play, HoYoverse présente toutes les nouveautés à venir au cours d'un livestream, également appelé « programme spécial ». Cette mise à jour à venir n'échappe pas à la règle.
L'éditeur/développeur a d'ailleurs récemment dévoilé quand cette présentation aura lieu. Nous connaissons donc la date et l'heure de diffusion du livestream où vous pourrez découvrir en détail le contenu de la mise à jour 1.4
de Zenless Zone Zero.
Date et heure du livestream de la version 1.4 de Zenless Zone Zero
C'est via une publication partagée sur le compte Twitter/X du titre que les informations ont été partagées. Nous pourrons donc découvrir les nouveautés de la version 1.4 de Zenless Zone Zero le 6 décembre prochain. Tout comme pour son aîné Genshin Impact, ce programme spécial sera retransmis en direct sur Twitch, mais également sur YouTube. Vous pourrez suivre le livestream dès 13h30 (heure française) sur Twitch et sur YouTube, le vendredi 6 décembre 2024.
La mise à jour 1.4 du titre introduira plusieurs nouveautés, notamment de nouveaux personnages jouables obtenables via les bannières temporaires. Si cette nouvelle mise à jour nous présentera les autres membres de la Section 6
, elle est très attendue par la communauté, car elle introduira le personnage de Miyabi
, déjà aperçu pendant les événements de la trame principale.
Le programme spécial du 6 décembre permettra également d'en apprendre plus sur les nouveaux éléments de scénario, d'éventuelles quêtes annexes et événements temporaires ajoutés au titre. Il permettra également de vérifier si la fuite concernant la Néantre Zéro
est vraie. Comme toujours, nous vous tiendrons informés, dès que la présentation sera terminée.
Comment regarder le livestream de la version 1.4 de Zenless Zone Zero ?
Pour permettre au plus grand nombre de proxys de profiter de l'événement, le programme spécial de la version 1.4 de Zenless Zone Zero
sera diffusé simultanément sur Twitch et sur YouTube. Si vous souhaitez découvrir en direct les nouveautés annoncées, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne officielle Zenless Zone Zero depuis lesdites plateformes :
- Chaîne Zenless Zone Zero → Twitch.
- Chaîne Zenless Zone Zero → YouTube.
Ne manquez pas cet événement diffusé le vendredi 6 décembre prochain à partir de 13h30 heure française, car il sera possible d'obtenir un code d'échange, mais aussi de potentiellement gagner des cadeaux surprises
. Pour conclure, rappelons que Zenless Zone Zero est jouable gratuitement sur PC, PlayStation 5 ainsi que les appareils iOS et Android.
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