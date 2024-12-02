Zenless Zone Zero : Des changements à venir dans la Néantre Zéro avec la version 1.4 ?

Alors que la version 1.4 de Zenless Zone Zero se rapproche à grands pas, un leak annonce la présence d'un tout nouveau système de niveau pour la Néantre Zéro.
Si l'histoire et les entrainements au sein de l'A.I.N occupent les Proxys de Zenless Zone Zero
, HoYOverse a imaginé des modes de jeu pensés pour mettre leurs compétences à l'épreuve. Les deux modes les plus emblématiques sont la Défense de Shiyu et la Néantre Zéro.
La Néantre est très appréciée car, en plus d'être proche des explorations « classiques » dans son fonctionnement, elle permet d'obtenir des Polychromes, des Boupons et plus encore. Mais à partir de la mise à jour 1.4, celle-ci pourrait bien évoluer.
Une nouvelle épreuve dans la Néantre Zéro de Zenless Zone Zero ?
Pour participer à la Néantre Zéro, vous devez vous rendre à l'avant-poste Scott, vous diriger vers la tente et regarder sur la gauche. Un écran montrant le logo de la Néantre Zéro vous permet d'accéder à ce mode de jeu. Dans celui-ci, vous créez une ou deux escouades pouvant réunir jusqu'à 6 agents. Vous explorez un parcours fait d'écrans en récupérant au passage des améliorations pour vos personnages.
Cependant, il faut également surveiller le niveau de corruption, qui ajoute des malus.
Après être venu à bout du donjon, des 2 mini boss et du boss de chaque épreuve, vous obtenez une monnaie spéciale et de l'expérience. Chaque niveau atteint vous donne droit à des récompenses variées : Polychromes, composants…
Cependant, le leak partagé par l'utilisateur New Eridu New Stands laisse supposer qu'une nouvelle épreuve de la Néantre Zéro va arriver, avec un système de niveau indépendant de celui du mode de jeu
. Cette montée de niveau serait plafonnée au niveau 80 et permettrait d'obtenir de belles récompenses pour les Proxys qui atteindront ce palier. En cela, il se rapprocherait du mode Univers simulé proposé dans Honkai: Star Rail
. En revanche, aucune information n'a été partagée concernant le gameplay ou les éventuelles créatures que les joueurs pourront rencontrer.
[1.4 Beta] New Hollow Zero mode will have separate levels up to 80 via New Eridu News Stand
byu/mayonakanosasayaki inZenlesszonezeroleaks_
Si le contenu de la mise à jour 1.4 de Zenless Zone Zero devrait arriver sur les serveurs le 18 décembre, il faut attendre le livestream de présentation pour savoir si cette fuite est correcte ou non.
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