Zenless Zone Zero : Les nouveautés de la phase 2 de la mise à jour 1.5

Découvrez toutes les surprises et les personnages des bannières de la deuxième partie de « Moment Astra-nomique », la version 1.5 de Zenless Zone Zero.
Depuis le 22 janvier 2025, les Proxys de Zenless Zone Zero
peuvent découvrir la vedette de la version 1.5 : la chanteuse Astra Yao
. Mais si cette diva à la voix de cristal est au centre de la trame principale, la deuxième partie du patch va se concentrer sur un autre personnage : Evelyn Chevalier. Habitants de la Nouvelle-Eridu, voici ce qui vous attend dans Zenless Zone Zero à partir du 12 février 2025.
Évelyne et Qingji mises à l'honneur dans les bannières de Zenless Zone Zero
Après la mise à jour, la bannière d'Astra Yao laissera place à « Toile d'ombre et de lumière », la bannière temporaire dédiée à Évelyne.
Les Proxys pourront échanger leurs bandes-maîtresses pour tenter d'obtenir la garde du corps d'Astra.
En complément, les chances d'obtenir deux Agents de rang A (Nicole et Anton) seront augmentées. Attention : pour tenter de recruter Évelyne, vous devrez impérativement avoir le niveau 8 d'Inter-noeud et avoir débloqué la fonction événement lors du Prologue: Intermission. Pour améliorer ses compétences, une bannière annexe dédiée à son moteur-ampli sera également proposée
. Mais celui-ci reste optionnel.
Toutefois, Évelyne ne sera pas seule sur la scène des bannières temporaires pour la phase 2 du patch. En effet, HoYoverse offre une opportunité de recruter des agents de rang S déjà mis en avant par le passé
. Après Ellen Joe, Qingji est à nouveau disponible
pour une durée limitée. Pour tenter votre chance, vous devrez dépenser des bandes-maîtresses.
Enfin, l'événement « Eh-nah tombé du ciel » fera son grand retour. En vous connectant quotidiennement pendant 7 jours d'affilée, vous pourrez récupérer gratuitement 10 Boupons.
Avec ces 10 Boupons, vous pourrez tenter d'obtenir un Bangboo de rang S dans l'onglet dédié. Rappelons pour conclure que Zenless Zone Zero est un titre gratuit jouable sur supports mobiles, sur PC et sur PlayStation 5.
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