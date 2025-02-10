Zenless Zone Zero : Les nouveautés de la phase 2 de la mise à jour 1.5

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 février 2025 à 17h40
Découvrez toutes les surprises et les personnages des bannières de la deuxième partie de « Moment Astra-nomique », la version 1.5 de Zenless Zone Zero.
Zenless Zone Zero : Les nouveautés de la phase 2 de la mise à jour 1.5
Depuis le 22 janvier 2025, les Proxys de Zenless Zone Zero peuvent découvrir la vedette de la version 1.5 : la chanteuse Astra Yao. Mais si cette diva à la voix de cristal est au centre de la trame principale, la deuxième partie du patch va se concentrer sur un autre personnage : Evelyn Chevalier. Habitants de la Nouvelle-Eridu, voici ce qui vous attend dans Zenless Zone Zero à partir du 12 février 2025.

Évelyne et Qingji mises à l'honneur dans les bannières de Zenless Zone Zero

Après la mise à jour, la bannière d'Astra Yao laissera place à « Toile d'ombre et de lumière », la bannière temporaire dédiée à Évelyne. Les Proxys pourront échanger leurs bandes-maîtresses pour tenter d'obtenir la garde du corps d'Astra.


En complément, les chances d'obtenir deux Agents de rang A (Nicole et Anton) seront augmentées. Attention : pour tenter de recruter Évelyne, vous devrez impérativement avoir le niveau 8 d'Inter-noeud et avoir débloqué la fonction événement lors du Prologue: Intermission. Pour améliorer ses compétences, une bannière annexe dédiée à son moteur-ampli sera également proposée. Mais celui-ci reste optionnel.

Toutefois, Évelyne ne sera pas seule sur la scène des bannières temporaires pour la phase 2 du patch. En effet, HoYoverse offre une opportunité de recruter des agents de rang S déjà mis en avant par le passé. Après Ellen Joe, Qingji est à nouveau disponible pour une durée limitée. Pour tenter votre chance, vous devrez dépenser des bandes-maîtresses. 

zzz-bannière-qingji
Enfin, l'événement « Eh-nah tombé du ciel » fera son grand retour. En vous connectant quotidiennement pendant 7 jours d'affilée, vous pourrez récupérer gratuitement 10 Boupons. Avec ces 10 Boupons, vous pourrez tenter d'obtenir un Bangboo de rang S dans l'onglet dédié. Rappelons pour conclure que Zenless Zone Zero est un titre gratuit jouable sur supports mobiles, sur PC et sur PlayStation 5.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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