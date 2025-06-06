Zenless Zone Zero : La version 2.0 est en ligne et elle ne manque pas d'atouts pour conquérir les Proxys

La très attendue version 2.0 de Zenless Zone Zero est disponible depuis le 6 juin. Découvrez plus en détail tout ce qu'elle vous réserve et comment ses ajouts vont rendre le jeu quotidien plus simple et instinctif.
Elle est enfin arrivée ! Attendue avec impatience par la communauté, la version 2.0 de Zenless Zone Zero
est enfin disponible sur les serveurs du jeu. Nous avons eu l'opportunité de découvrir en avant-première cette nouvelle mise à jour ainsi que l'ensemble de ses fonctionnalités. Amis Proxys, sachez que la version 2.0 va vous simplifier la vie sur bien des aspects
mais également vous occuper pendant de longues heures !
Une nouvelle région vous attend dans la version 2.0 de Zenless Zone Zero
Avant de vous présenter les ajouts pratiques de cette version, une présentation des Hauts de Failume s'impose. Cette nouvelle province bien plus ancrée dans la tradition est très apaisante visuellement. Entre sa grande porte évoquant l'entrée des quartiers chinois, son temple et ses ruelles aux néons colorés, il se dégage une atmosphère unique qui invite à la découverte.
Mais la découverte laisse rapidement place aux activités. Chez Shuo, vous pourrez faire de la divination
(équivalent du ticket Gratte-Mania de la Sixième Rue) mais surtout redonner sa grandeur au temple Suibian
. Pour cela, vous aurez plusieurs détails à gérer : la récolte de ressources par une escouade de Bangboos, la fabrication d'objets spécifiques et la vente auprès des visiteurs.
Chacune de ces activités possède un système de paliers vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses, y compris des Polychromes, et d'améliorer la renommée du temple. Et pour accélérer le processus, pensez aux commandes du voisinage ainsi qu'à faire le plein de ressources à la boutique Que du Bon.
Trois styles de combat, trois ambiances différentes pour les différents Agents des Hauts de Failume
Dans les Néantres, la nouveauté est aussi de rigueur. Lors de vos explorations, vous pourrez utiliser un tout nouveau talent : la perception.
Celle-ci apparait dès que votre personnage approche d'un élément mystérieux ou d'un point de corruption. Utilisez cette capacité pour éliminer des obstacles, passer au travers de ces derniers, activer des mécanismes...Pour ce qui est de l'histoire, nous ne dévoilerons pas les détails de l'intrigue
afin de vous laisser le plaisir de la découverte. Mais au niveau des combats, l'ambiance sera plus nerveuse que jamais avec Yixuan, Pan Yinhu et Ju Fufu
. Tous trois sont rattachés à la faction des Cimes de Yunkui et seront proposés lors des deux phases de bannière de la version.
Yixuan sera certainement l'Agent la plus recherchée par les joueurs. En plus de posséder 2 nouveaux types, elle est capable de lancer deux Ultimes différents, de quoi venir à bout des menaces plus facilement. Pan Yinhu est un peu plus lourd, mais il peut être un très bon partenaire en soutien. Quant à Ju Fufu, elle possède un gameplay rappelant celui de Nekomata (pour celles et ceux la comptant parmi leurs agents). Mais elle peut compter sur le soutien de Hu Wei, son fidèle chaudron, pour faire des dégâts supplémentaires.
Le quotidien des Proxys facilité avec les nouveautés de la version 2.0 de Zenless Zone Zero
Du côté des optimisations, la version 2.0 de Zenless Zone Zero est l'une des plus riches et des plus attendues par la communauté. Le premier détail qui vous sautera aux yeux en lançant le titre est l'ajout de la mini-carte sur la partie droite de l'écran.
En plus de la direction de votre personnage, cet ajout permet de repérer où se trouve votre objectif principal, symbolisé par une étoile rouge entourée d'un cercle.
Un raccourci sur la manette permet d'ouvrir la carte globale de la zone en 3D, sur laquelle il est possible de naviguer sans contraintes. Sur son interface, les joueurs peuvent voir s'il y a une interaction possible avec un Agent, les points où se téléporter, les quêtes et plus encore.
D'ailleurs, la facilité de navigation et d'exploration se retrouve également dans le voyage rapide. Le tourniquet incluant tous les lieux à visiter laisse place à un système de grille, permettant de gagner du temps quand vous devez vous rendre quelque part.
Sélectionnez simplement la zone souhaitée puis, dans le bas de l'écran, retrouvez en détail les spots accessibles (comme le Café, la salle d'arcade Godfinger ou la supérette 141 dans la Sixième rue).
Si vous jouez sur la version PC de Zenless Zone Zero, il vous est sûrement déjà arrivé de cliquer accidentellement sur la souris ou de glisser sur le clavier alors que vous jouez à la manette. Grâce à un ajout très pratique disponible dans la version 2.0, vous pourrez passer du mode manette au mode clavier-souris (et inversement) en un instant
. Il vous suffit d'utiliser le support de votre choix pour adapter l'ensemble des commandes à votre support fétiche.
Entre ces optimisations, l'histoire principale plus palpitante que jamais et les nombreuses surprises prévues pour le premier anniversaire du jeu
, la version 2.0 de Zenless Zone Zero se présente déjà comme l'une des plus abouties à ce jour. Si vous souhaitez la découvrir, sachez que le titre est jouable gratuitement sur PC, sur supports mobiles, sur PS5 ainsi que sur consoles Xbox Series.
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