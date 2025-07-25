Zenless Zone Zero dévoile un nouveau personnage qui affole la toile grâce à ce détail

Alors que la mise à jour 2.2 de Zenless Zone Zero n'arrivera que dans quelques semaines, HoYoverse ravit les Proxys en révélant quelques informations sur l'un des futurs Agents à recruter.
Au gré des mises à jour de Zenless Zone Zero
, HoYoverse introduit de manière plus ou moins discrète les Agents que les joueurs pourront recruter dans le futur via la trame principale du jeu. C'est de cette manière que plusieurs figures très appréciées du jeu comme Astra Yao ou Miyabi avaient été introduites.
Les Proxys qui ont terminé l'histoire de la version 2.1
ont aperçu pendant quelques instants les deux Agents qui feront leurs débuts dans la version 2.2, dont l'imposant Seed
. Mais le 25 juillet 2025, le partage du Dossier d'agent sur le site officiel du jeu a surpris la communauté.
Seed, nouveau personnage aux deux visages de Zenless Zone Zero
Dans l'histoire de la version 2.1, Seed est présenté comme un robot de combat
. Cependant, les Proxys sont habitués à avoir à leurs côtés des compagnons humains, thiriens (c'est-à-dire avec un physique partiellement animal) ou mécaniques. Si Billy possède lui aussi une apparence de robot, le fait qu'il porte des vêtements et soit passionné par le Chevalier Stellaire le rend plus humain.
Beaucoup ont donc suspecté que ce robot était en réalité piloté par quelqu'un. Or, le dossier d'agent a permis de découvrir la véritable apparence de Seed. Le pilote de cet imposant robot est en réalité une jeune fille aux cheveux bleus appartenant à l'Escouade Obole.
Elle combat donc régulièrement aux côtés de Gâchette et de Soldat 11. C'est également le cas d'Orphie, l'autre personnage qui intégrera le jeu dans la version 2.2 de Zenless Zone Zero.
Le dossier d'agent nous apprend que Seed est un Agent de type Électrique / Attaque.
Mais plus encore que ses attributs, son physique a capté toute l'attention des Proxys sur Reddit.
Une pilote qui a rendu les internautes fous à cause de ses pieds
Sur le subreddit du jeu, celles et ceux ayant accès aux serveurs tests de Zenless Zone Zero publient une partie du contenu des versions à venir. Or, en jouant Seed, certains ont découvert qu'elle avait une manière bien à elle de piloter son imposant robot. Une vidéo officielle du jeu révèle qu'elle monte pieds nus dans son robot de combat et manipule deux joysticks avec ses orteils.
[Video] Agent Record | Seed
byu/Xanek inZZZ_Official
Cette particularité déjà utilisée dans d'autres jeux gacha comme Goddess of Victory: NIKKE a rapidement conquis un certain public et risque fort de contribuer à la popularité du personnage. Mais pour en apprendre plus sur son gameplay, ses attaques ou sa personnalité, il faut attendre le livestream de présentation de la nouvelle version du jeu.
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