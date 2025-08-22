Zenless Zone Zero version 2.2 : Date de sortie et nouveautés



le 22 août 2025 à 15h01 Publié par Justine Manchuelle le 22 août 2025 à 15h01

HoYoverse a présenté la version 2.2, qui sera prochainement déployée sur Zenless Zone Zero. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que tout ce qui est prévu pour occuper les Proxys dans les semaines à venir.