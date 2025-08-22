Zenless Zone Zero version 2.2 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté la version 2.2, qui sera prochainement déployée sur Zenless Zone Zero. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que tout ce qui est prévu pour occuper les Proxys dans les semaines à venir.
Pendant le livestream/programme spécial du 22 août, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 2.2 de Zenless Zone Zero
, « Ne pars pas docilement dans la douce nuit qui t'attend ».
Les équipes en charge du développement ont présenté en détail le contenu de cette mise à jour axée sur le passé d'un personnage apprécié et sur des factions militaires.
Quand sort la version 2.2 de Zenless Zone Zero ?
Les Proxys de Zenless Zone Zero
guettent la prochaine mise à jour du titre dès l'annonce du livestream. Ainsi, la communauté se demande quand la version 1.7 sera déployée sur le dernier-né du studio HoYoverse. La version 2.2 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 4 septembre 2025
, après une maintenance des serveurs de plusieurs heures.
En dédommagement, HoYoverse offrira quelques Dennies et Polychromes récupérables depuis la messagerie du jeu. Dès que l'heure exacte de sortie de la version 2.2 de Zenless Zone Zero aura été révélée, nous vous tiendrons informés.
Aperçu des nombreuses nouveautés introduites par la version 2.2 de Zenless Zone Zero
En plus de la date de déploiement, le contenu de la version 2.2 de Zenless Zone Zero a été présenté plus en détail. Après un moment de détente à la plage aux côtés de Yuzuha et d'Alice, l'histoire de la Nouvelle-Eridu va redevenir plus sombre en se focalisant davantage sur les Exaltés et leurs plans. Face à ces menaces, l'Escouade Obole (déjà introduite par le passé avec Gâchette et Soldat 11) reste sur le qui-vive
et ses nouveaux agents auront un rôle majeur à jouer.
Voici un récapitulatif du contenu annoncé pour la version 2.2, « Ne pars pas docilement dans la douce nuit qui t'attend »
:
- Nouveaux Agents de la faction Escouade Obole :
- Seed : Agent de rang S Attaque / Électrique
- Orphie et Magus : Agent de rang S Attaque / Feu
- Nouveau chapitre de l'histoire principale
- Ajout d'une nouvelle histoire d'Agent : Seed
- Nouveaux Bangboos disponibles : Mercury (Rang S) et Sireboo (Rang A obtenable gratuitement)
- Retour en bannière temporaire de Gâchette en phase 1 et d'Évelyne en phase 2
- Retour des campagnes de connexion avec 10 bandes-maitresses et 10 Boupons à récupérer en jouant tous les jours
- Événement « Brigade de braves Bangboos » : cet événement marquera le tour du mini-jeu de style Tower Defense en proposant des défis plus corsés et de nouveaux éléments. En validant toutes les missions de cette brigade, les Proxys pourront débloquer gratuitement Sireboo
- Lutte sous les projecteurs : retour des défis de combats thématiques quotidiens de l'AIN
- Nouveau mini-jeu musical : Rythm Rave
- Événement Chasse aux trésors Eh-nah avec des indices et des éléments à photographier dans les différents lieux du jeu. En validant tous les objectifs, il sera possible d'obtenir un élément de décoration à placer dans votre chambre
- Mise à jour de la Défense Shiyu et de l'Assaut mortel
- Optimisations et correctifs divers sur le contenu déjà disponible en jeu
Une collection d'accessoires de bureau Razer inspirée par l'un des personnages les plus populares de Zenless Zone Zero
Dans les dernières secondes du livestream, le présentateur Bangboo a également annoncé l'arrivée prochaine d'une collaboration entre Razer et Zenless Zone Zero. La marque spécialisée dans les accessoires gaming a imaginé toute une collection aux couleurs d'Hoshimi Miyabi. Les Proxys qui le souhaitent peuvent ainsi personnaliser leur bureau avec un siège gaming, un clavier, une souris et un tapis de souris représentant la capitaine de la Section 6.
Les précommandes pour tous les produits de cette collection sont ouvertes depuis le 22 août 2025.
Pour le reste, rendez-vous donc dès le 4 septembre prochain pour percer un peu plus le mystère des Exaltés dans la version 2.2 de Zenless Zone Zero. Le titre du studio HoYoverse est, rappelons-le, disponible sur PC, PS5, sur les appareils iOS et Android et sur consoles Xbox.
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