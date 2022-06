Zenless Zone Zero dévoile de nouvelles images

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Quelques semaines après son officialisation,, pour nous en apprendre un peu plus sur lui. Bien que nous retrouvions là le style du studio avec la patte graphique visible dans, l'univers présente quelque chose de bien différent, largement plus futuriste.Dans cette vidéo, nous pouvons également avoir. Néanmoins, peu d'informations ont été communiquées à propos de ces ennemis mêlant soldats surpuissants et méchas. HoYoverse devrait nous en dire plus à ce sujet prochainement., l'un des défenseurs de la ville, et à rejoindre un groupe de combattants, pour affronter les Hollows et empêcher qu'ils sèment le chaos. Le cadre sera largement plus urbain que dans Genshin Impact, par exemple, mais ZZZ est vendu comme un action RPG. Sa sortie est prévue sur PC et appareils mobiles en 2023. Rappelons que vous pouvez vous inscrire pour tenter de participer à l'une des bêtas , et découvrir le jeu en avant-première.