S'inscrire à la bêta de Zenless Zone Zero

Rendez-vous sur le site officiel.

Cliquez sur « Sign Up » puis « Register Now »

Entrez les informations demandées.

Répondez à la série de questions posées.

Vous voilà inscrit pour la bêta de Zenless Zone Zero.

Teasé depuis quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes, les créateurs de Genshin Impact (HoYoverse/miHoyo) ont récemment officialisé leur prochain jeu, Zenless Zone Zero, grâce à un premier trailer . L'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre davantage sur l'histoire et avoir un aperçu des mécaniques de gameplay de Zenless Zone Zero.Par ailleurs, HoYoverse a égalementà venir pour le soft. Ainsi, et sans plus tarder, nous vous indiquonsÀ l'heure actuelle, HoYoverse n'a pas communiqué la date de sortie de Zenless Zone Zero. En cours de développement, le titre se veut être un action-RPG, qui invitera les joueurs et les joueuses dans un monde futuriste. Cependant,, bien que là encore, aucune date n'a été communiquée. Celle-ci est ouverte pendant quelque temps, pour que de nombreux joueurs puissent s'y inscrire.Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire pour tenter de, directement via le site officiel , en suivant les étapes suivantes.Lorsque lasera enfin disponible, vous serez averti par e-mail si vous êtes éligibles.Cet article sera, naturellement, mis à jour dès que HoYoverse partagera de plus amples informations à propos de cette fameuse. Le studio miHoYo a également précisé que le soft arrivera sur d'autres plateformes de jeu, sans pour autant préciser lesquelles. Néanmoins, aucune fenêtre ou date de sortie ne sont connues, à ce jour.