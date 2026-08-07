Yu-Gi-Oh! Master Duel offre 1000 Gemmes et des cartes exclusives pour fêter un cap historique

Le jeu de cartes numérique à succès de Konami franchit un cap historique majeur. Pour célébrer cet événement avec sa communauté, l'éditeur déploie une campagne festive riche en récompenses gratuites et en nouveautés cosmétiques.

Yu-Gi-Oh! Master Duel continue de séduire les amateurs du célèbre jeu de cartes de Konami. Disponible depuis 2022 sur consoles, PC et mobiles, le titre vient de franchir le cap des 100 millions de téléchargements à travers le monde. Pour marquer cette étape, l'éditeur lance une campagne de célébration comprenant des récompenses gratuites, de nouveaux objets cosmétiques et plusieurs ajouts dans la boutique du jeu.











1000 Gemmes offertes et un Lucky Draw pour les joueurs

Depuis le 5 août, les joueurs peuvent participer à une campagne de connexion quotidienne. En se connectant pendant dix jours, il est possible de récupérer jusqu'à 1 000 Gemmes, la monnaie utilisée dans le jeu pour obtenir de nouveaux packs de cartes, mais aussi des Tickets « Lucky Draw ».

Une fois suffisamment de tickets réunis, ils peuvent être utilisés dans un tirage spécial offrant différentes récompenses, dont des Gemmes supplémentaires, des cartes en finition Royale ou encore des tickets permettant d'obtenir certaines illustrations alternatives.

​Information sur les gains quotidiens :

JOUR 1 - 30 Tickets Lucky Draw ​

​JOUR 2 - 200 Gemmes

​JOUR 3 - 10 Tickets

​JOUR 4 - 200 Gemmes ​

​JOUR 5 - 10 Tickets ​

​JOUR 6 - 200 Gemmes

​JOUR 7 - 10 Tickets ​ ​

​JOUR 8 - Protège-carte Polymérisation

​JOUR 9 - 200 Gemmes

​JOUR 10 - 200 Gemmes

De nouvelles cartes et des objets cosmétiques

Cette campagne s'accompagne également de plusieurs nouveautés dans la boutique de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Konami ajoute notamment de nouvelles illustrations alternatives pour certaines cartes du thème « HÉROS Élémentaire », ainsi que le retour de plusieurs visuels déjà proposés lors d'événements précédents.

Un bundle « HÉROS Élémentaire Deluxe Mate » fait également son apparition. Celui-ci comprend notamment 20 packs de sélection, deux cartes Ultra Rare garanties, un nouveau compagnon (Mate) inspiré d'Elemental HERO Neos et plusieurs éléments de personnalisation pour le profil du joueur.

Les joueurs souhaitant consulter l'ensemble des récompenses ou les dates de disponibilité de la campagne peuvent retrouver tous les détails sur le site officiel de Yu-Gi-Oh! Master Duel.