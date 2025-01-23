Yu-Gi-Oh! : Le set de boosters Les Ténèbres Suprêmes, intégrant de nouvelles stratégies, à présent disponible

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 23 janvier 2025 à 15h30
KONAMI frappe fort avec le lancement des Ténèbres Suprêmes, le nouveau set de boosters pour le célèbre Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER. Ce set promet de révolutionner vos duels grâce à des cartes inédites, des retours emblématiques et un tout nouveau thème qui introduit des mécaniques jamais vues auparavant. Voici tout ce que vous devez savoir pour dominer vos prochaines parties.
Yu-Gi-Oh! : Le set de boosters Les Ténèbres Suprêmes, intégrant de nouvelles stratégies, à présent disponible
KONAMI dévoile son nouveau set de boosters, Les Ténèbres Suprêmes, pour le TCG Yu-Gi-Oh!. Avec ce set, l'éditeur introduit des cartes inédites, des mécaniques révolutionnaires et le retour de stratégies emblématiques. Découvrez comment ce lancement va transformer vos affrontements et enrichir vos decks.
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Les HÉROS du Mal font leur grand retour

Les HÉROS du Mal, inspirés du Roi Suprême Jaden, reviennent avec des versions maléfiques de cartes cultes comme Bubbleman et Prisme, HÉROS Élémentaire. La nouvelle carte Néos du Roi Suprême, capable de prendre le contrôle des monstres adverses, se positionne comme un atout majeur pour diversifier vos stratégies.
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De plus, des cartes de soutien inédites simplifient les Invocations Fusion, offrant une flexibilité redoutable aux joueurs adeptes de ce type de jeu.


Des duels à haute vitesse avec les Vitesseroid

Les « Vitesseroid » reviennent en force pour les amateurs de stratégies rapides et dynamiques. Ce set introduit deux nouveaux monstres Pendule/Syntoniseur qui rendent les Invocations Synchro plus accessibles que jamais.
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En complément, le plus grand Dragon Synchro de l'Aile Claire entre en scène, consolidant le potentiel explosif des decks basés sur la vitesse.


Les Crystron renforcent la mécanique Synchro

Pour les joueurs adeptes de l'art des Invocations Synchro, le set inclut des cartes inédites pour les monstres Crystron. Le nouveau Syntoniseur de Niveau 2 se distingue par sa capacité à invoquer un monstre Crystron à chaque activation d'un effet adverse, permettant ainsi des combinaisons instantanées et imprévisibles.
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Un nouveau thème : les monstres Piège Continu

Le set introduit également un thème inédit qui repose sur les monstres Piège Continu. Ces cartes, lorsqu'elles sont placées dans la Zone Magie & Piège, renforcent en permanence les monstres Guerrier sur le terrain.

En cas de besoin, elles peuvent se transformer en monstres Guerrier pour des actions décisives avant de retourner en mode Piège, prêtes à agir de nouveau.


Les Ténèbres Suprêmes, un incontournable pour les joueurs

Parmi les nouveautés, il faut compter :
  • 101 nouvelles cartes
    • 10 Secrètes Rares
    • 14 Ultra Rares
    • 26 Super Rares
    • 50 Communes
De fait, Les Ténèbres Suprêmes tendent à offrir un renouveau intéressant au jeu de carte populaire. Le set célèbre également le 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh! avec 25 Secrètes Rares Quart de Siècle, incluant une carte spéciale exclusive.
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Finalement, ce set marque un tournant pour les duellistes, combinant innovations et nostalgie tout en continuant d'alimenter de jeu de mécaniques inédites ou déjà appréciées. Que vous soyez un vétéran ou un nouveau joueur, préparez-vous à redécouvrir votre façon de jouer avec ce set inédit.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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