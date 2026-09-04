Yu-Gi-Oh! dévoile une nouvelle rareté dont chaque carte est limitée à 200 exemplaires

Yu-Gi-Oh! enrichit son TCG avec Les Monstres Fantastiques, une nouvelle extension qui revisite 18 cartes emblématiques des six premières séries animées et introduit une nouvelle rareté Grand Master Rare, produite à seulement 200 exemplaires par carte à travers les marchés concernés.

Les collectionneurs de Yu-Gi-Oh! vont avoir une nouvelle raison de surveiller attentivement leurs boosters. Avec Les Monstres Fantastiques, Konami lance une nouvelle extension du TCG qui remet au goût du jour plusieurs cartes emblématiques des premières séries de l'anime, tout en introduisant une nouvelle rareté particulièrement difficile à obtenir.

Au cœur de cette extension se trouvent notamment les Grand Master Rares, une nouvelle catégorie de cartes numérotées dont seulement 200 exemplaires de chaque carte sont produits pour les marchés concernés. Le set propose également de nouvelles illustrations, des variantes et plusieurs monstres inédits.

18 cartes emblématiques revisitées

Les Monstres Fantastiques revisite 18 cartes utilisées par les héros des six premières séries animées Yu-Gi-Oh!. Ces dernières bénéficient de nouvelles capacités tout en conservant leur identité d'origine, avec notamment le Magicien Sombre, Kuriboh, Dragon Poussière d'Étoile, Numéro 39 : Utopie ou encore Dragon Pendule aux Yeux Impairs.

Chacune est disponible dans une version Ultra Rare standard, accompagnée de variantes à illustration étendue en Ultra Rare et en Starlight Rare. Ces dernières adoptent au passage de nouvelles bordures arc-en-ciel, qui remplacent les bordures grises traditionnelles de cette rareté.













Des Grand Master Rares particulièrement difficiles à trouver

Les Grand Master Rares constituent la grande nouveauté de l'extension. Elles se reconnaissent à leurs bordures décorées de hiéroglyphes et à leur numéro de série allant de 001 à 100.

Seules les 18 cartes revisitées disposent d'une version Grand Master Rare. Pour chacune, 100 exemplaires sont destinés aux marchés américains et 100 autres aux marchés distribués depuis l'Europe, soit 200 exemplaires au total. Les cartes destinées à l'Europe, mais aussi à l'Océanie, l'Afrique et au Moyen-Orient, portent un « E » à la fin de leur numéro de série.

Au total, 3 600 Grand Master Rares sont donc produites pour l'ensemble des 18 cartes. Toutes sont imprimées en anglais, mais peuvent être trouvées dans les boosters français, allemands, italiens, portugais, espagnols et anglais.

Des illustrations inédites et six nouveaux monstres

Les Monstres Fantastiques ajoute 20 cartes inédites ou bénéficiant d'une illustration alternative. Parmi elles figurent notamment Épée Scelleuse d'Orichalque et Pont Arc-en-Ciel du Bifröst, ainsi que de nouvelles illustrations pour I:P Masquerena et S:P Petite Chevaleresse.





Le set ne s'arrête pas en si bon chemin et propose également 10 variantes aux illustrations chibi, avec notamment Á Bao A Qou, l'Ombre Sans Lumière, Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel ou encore Assaut de l'Air - Mobilisation - À l'Attaque !









Finalement, six nouveaux monstres « boss » complètent enfin cette sélection, chacun associé à un type d'Invocation Spéciale. Parmi eux figurent Le Renoncé aux Yeux Cauchemardesques pour les Monstres de Fusion, Dragon Antimatière aux Yeux Galactiques pour les Monstres Xyz et Prisme Halqifibrax Crystron pour les Monstres Lien.

40 cartes obtiennent une version brillante

Konami réserve également une place importante aux cartes existantes puisque 40 d'entre elles obtiennent une version brillante pour la première fois. Elles étaient jusqu'ici uniquement disponibles en version Commune ou Rare, avec un mélange de cartes récentes et de classiques comme Cyber Dragon Toon et Sixième Sens.

40 autres cartes déjà disponibles en version brillante font également leur retour dans l'extension, offrant notamment une nouvelle occasion de compléter certaines collections.

Un système de boosters pensé pour les collectionneurs

Les Monstres Fantastiques utilise un système de placement des cartes dans les boosters. Certaines raretés sont ainsi associées à des emplacements précis, ce qui définit les différentes possibilités de contenu de chaque paquet.

Chaque boîte contient 3 boosters de 5 cartes Ultra Rares, auxquels s'ajoutent trois cartes supplémentaires en Secret Rare, avec une possibilité d'obtenir certaines d'entre elles en Starlight Rare. Les Grand Master Rares disposent quant à elles de leur propre tirage limité.

Prix et disponibilité

Les Monstres Fantastiques est d'ores et déjà disponible. L'extension est proposée dans plusieurs langues européennes, dont le français, tandis que les Grand Master Rares sont exclusivement imprimées en anglais. Les événements de lancement organisés autour du set se déroulent par ailleurs du 2 au 20 septembre dans plusieurs boutiques.