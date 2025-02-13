Yu-Gi-Oh! : La Destinée Blanche aux Yeux Bleus : Un Deck de Structure qui renforce le Dragon Légendaire

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 13 février 2025 à 16h30
Un nouveau deck fait son apparition et il promet de bouleverser la donne pour les fans des Dragons Blancs aux Yeux Bleus. Découvrez ce qui se cache derrière cette sortie tant attendue et comment elle pourrait bien redéfinir vos stratégies de duel.
Yu-Gi-Oh! : La Destinée Blanche aux Yeux Bleus : Un Deck de Structure qui renforce le Dragon Légendaire
Le Dragon Blanc aux Yeux Bleus est une véritable légende dans l'univers de Yu-Gi-Oh!, incarnant puissance, nostalgie et domination sur le terrain. Cette icône du jeu de cartes à collectionner (JCJ) revient plus forte que jamais avec le tout nouveau Deck de Structure : La Destinée Blanche aux Yeux Bleus, désormais disponible.

Konami n'a pas fait les choses à moitié : ce deck de 51 cartes apporte de nouvelles stratégies et mécaniques de jeu qui propulseront les duellistes Yeux Bleus vers la victoire.


Un Dragon Synchro d'exception : Le Dragon Esprit Ultime aux Yeux Bleus

Au cœur de cette sortie, un monstre synonyme de puissance brute : le Dragon Esprit Ultime aux Yeux Bleus. Ce Monstre Synchro de Niveau 12 est une véritable muraille offensive avec ses 3 500 Points d'Attaque, mais ce n'est pas tout. Il peut annuler un effet adverse une fois par tour et en absorber l'énergie, augmentant ainsi sa puissance de 1 000 Points d'Attaque jusqu'à la fin du tour.

Mieux encore, il protège le cimetière de son duelliste en empêchant toute tentative de bannissement par l'adversaire. Un colosse redoutable qui s'impose comme une nouvelle pièce maîtresse des decks Yeux Bleus.
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De nouveaux renforts stratégiques

Pour accompagner ce titan, plusieurs nouvelles cartes viennent enrichir l'arsenal des duellistes :
  • Néo Kaiser Hippocampe – Un Syntoniseur de Niveau 4 ultra flexible qui permet d'invoquer plus facilement les monstres Synchro les plus puissants.
  • Hurlement des Dragons aux Yeux de Bleu – Une Carte Magie capable d'invoquer un Dragon Blanc aux Yeux Bleus depuis le Deck, le Cimetière ou même s'il a été banni. Elle permet également d'effectuer une Invocation Fusion une fois envoyée au Cimetière.
  • Demoiselle Blanche – Ce Syntoniseur insaisissable peut invoquer un Dragon Blanc aux Yeux Bleus ou un Syntoniseur Lumière de Niveau 1 chaque fois qu'il est ciblé, et son effet peut être utilisé encore et encore.
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Ces ajouts rendent le Deck bien plus fluide et polyvalent, facilitant les invocations rapides et renforçant la capacité des duellistes à contrôler le rythme de la partie.


Un Deck optimisé pour les fans de Yeux Bleus

Konami ne s'est pas contenté d'ajouter de nouvelles cartes : ce Deck de Structure regorge de cartes emblématiques du Dragon Blanc aux Yeux Bleus. Parmi elles :
  • Dragon Blanc Alternatif aux Yeux Bleus, une version redoutable du Dragon classique, capable de détruire un monstre adverse dès son arrivée.
  • Dragon à Réaction aux Yeux Bleus, qui permet de riposter aux attaques ennemies.
  • Trois copies de Sage avec des Yeux de Bleu, un must-have pour stabiliser la stratégie Synchro et renforcer la pioche.
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Et pour couronner le tout, certaines des cartes les plus recherchées du moment font également partie de ce deck : Nibiru, l'Être Primitif, Floraison de Cendres et Joyeux Printemps, Infini Éphémère et Illusionniste d'Effet. Un ajout de taille pour les duellistes cherchant à optimiser leurs stratégies.

Un bonus exclusif pour le 25e anniversaire

Pour célébrer les 25 ans de Yu-Gi-Oh!, chaque Deck de Structure comprend une carte « Secrète Rare Quart de Siècle ». En plus des 50 cartes principales, les joueurs auront la chance d'obtenir une seconde copie de l'une des cartes suivantes en rareté Secrète Rare :
  • Demoiselle Blanche
  • Vœux pour les Yeux de Bleu
  • Dragon Esprit Ultime aux Yeux Bleus
Il est même possible de tomber sur une version ultra-rare « Secrète Rare Quart de Siècle », rendant l'ouverture de ce deck encore plus excitante.

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Pourquoi ce Deck est un incontournable ?

Depuis ses débuts dans le manga et l'anime, le Dragon Blanc aux Yeux Bleus a toujours été synonyme de puissance et de prestige. Avec ce Deck de Structure, Konami propose aux fans une version modernisée qui s'intègre parfaitement aux tendances actuelles du jeu de cartes. La stratégie Yeux Bleus se voit renforcée, offrant des combos plus rapides et des protections solides contre les menaces adverses.

Que vous soyez un duelliste aguerri cherchant à perfectionner votre deck ou un nostalgique voulant redonner vie au Dragon Blanc aux Yeux Bleus, La Destinée Blanche aux Yeux Bleus est une opportunité à ne pas manquer.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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