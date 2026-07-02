Les Origines du Chaos : Konami révolutionne les cartes Yu-Gi-Oh avec la mise à jour Starlight 2.0

Konami frappe un grand coup avec Les Origines du Chaos, la nouvelle extension du jeu de cartes Yu-Gi-Oh disponible dès maintenant. Entre refonte visuelle majeure, retour de créatures légendaires et mécaniques de jeu inédites, ce set promet de bouleverser les habitudes des duellistes et des collectionneurs du monde entier.

Le célèbre jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! accueille une nouvelle extension avec Les Origines du Chaos. À travers ce set de 100 cartes, Konami introduit plusieurs nouveautés, entre évolution des cartes Starlight, retour de monstres emblématiques et nouveaux archétypes destinés à renouveler les stratégies des duellistes. De quoi intéresser aussi bien les joueurs compétitifs que les collectionneurs.

Une nouvelle génération de cartes Starlight

Avec Les Origines du Chaos, Konami fait évoluer la présentation de ses cartes de rareté Starlight, particulièrement recherchées par les collectionneurs. Jusqu'à présent reconnaissables à leur bordure grise, elles arborent désormais un contour brillant aux reflets arc-en-ciel, accompagné de couleurs plus riches et plus profondes grâce à une évolution du procédé de fabrication baptisée Starlight 2.0. L'objectif est de moderniser leur apparence tout en améliorant la lisibilité des cartes.

Ce set de 100 cartes ne se limite toutefois pas à cette évolution visuelle. Il introduit également 5 cartes bénéficiant d'une illustration étendue hors cadre, un format de plus en plus apprécié des collectionneurs. Au total, 20 cartes seront disponibles en rareté Starlight, offrant davantage d'occasions d'obtenir ces versions particulièrement recherchées à l'ouverture des boosters.

Le retour des monstres emblématiques

Les joueurs de longue date retrouveront plusieurs figures emblématiques de l'univers de Yu-Gi-Oh!. Le Soldat du Lustre Noir et le Magicien du Chaos Sombre reviennent avec de nouveaux effets pensés pour les stratégies actuelles. Le Crâne Invoqué, le Gardien Celte ou encore l'incontournable Kuriboh profitent eux aussi de nouvelles versions destinées à leur redonner une place sur les terrains de duel.







L'époque de Yu-Gi-Oh! GX est également mise à l'honneur avec le retour des célèbres Bêtes Sacrées. Grâce à de nouvelles cartes de soutien, Uria, Hamon et Raviel deviennent plus faciles à invoquer et gagnent en efficacité une fois en jeu. Les monstres Blitzclique bénéficient eux aussi de nouvelles cartes, tandis qu'un nouvel archétype de type Tonnerre vient enrichir les possibilités stratégiques proposées par cette extension.

Une mécanique inspirée du jeu d'échecs

L'une des principales nouveautés de cette extension est l'introduction d'un archétype inspiré du jeu d'échecs. Sa particularité est de ne contenir aucun monstre dans le Deck Principal. Les joueurs devront s'appuyer sur des cartes Magie, Piège et sur des monstres Synchro invoqués depuis l'Extra Deck. Son fonctionnement repose sur le placement stratégique de cartes dans les Zones Magie et Piège, créant une approche inédite des affrontements et renouvelant les habitudes de jeu des duellistes.

Le set comprend :

10 cartes Secrètes Rares

14 Ultra Rares

26 Super Rares

50 Communes

Avec Les Origines du Chaos, Konami poursuit l'évolution de Yu-Gi-Oh! en combinant le retour de monstres emblématiques, de nouvelles mécaniques de jeu et une évolution visuelle de ses cartes les plus recherchées.

Prix et disponibilité





L'extensionest désormais disponible en France. Les boosters ainsi que les boîtes de présentation sont proposés chez les revendeurs officiels et dans les boutiques spécialisées.