Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : Un 3ème anniversaire sous le signe des récompenses

Trois ans après son lancement, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL continue de passionner les duellistes du monde entier. Pour marquer l'événement, Konami lance une campagne spéciale avec des récompenses exclusives. Une occasion à ne pas manquer pour enrichir sa collection et découvrir des surprises.

3rd Anniversary Packs contenant des cartes exclusives

contenant des cartes exclusives Jusqu'à 1000 Gemmes pour enrichir sa collection

pour enrichir sa collection Une carte Elemental HERO Neos avec une nouvelle illustration et un visuel spectaculaire



Un programme de parrainage pour gagner encore plus

Un Deck de Structure « Blaze of Albaz »

Des cartes exclusives et un protège-cartes

et un Jusqu'à 50 Gemmes supplémentaires

100 Gemmes

50 Gemmes

5 Cartes

3 Legacy Pack Tickets (avec minimum une carte SR garantie)

50 Gemmes

4 Cartes

30 Legacy Pack Tickets



Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : trois ans de succès et un avenir prometteur







En se connectant quotidiennement, les joueurs peuvent débloquer une série de. Pendant, chaque connexion offre des bonus variés, allant desaux «, en passant par la très attendue carte avec un effet spécial dit «. Voici quelques-uns des bonus à ne pas manquer :Une opportunité en or pour les joueurs, qu'ils soient débutants ou vétérans, d'obtenir du contenu inédit sans dépenser de monnaie in-game.Pour aller plus loin,met en place unequi permet d'inviter de nouveaux joueurs ou de faire revenir d'anciens duellistes. En échange, des récompenses exclusives sont offertes aux parrains et aux nouveaux venus. Plus vous invitez d'amis, plus vous gagnez :Si l'ami invité atteint au moins le, d'autres récompenses viennent s'ajouter :Depuis son lancement ens'est imposé comme la référence du. Grâce à ses, son catalogue deet ses événements compétitifs réguliers, il a conquis une communauté toujours plus passionnée.sur, le jeu continue de se réinventer avec des mises à jour fréquentes et des ajouts de contenu. Avec cet anniversaire,montre une fois de plus son engagement envers les joueurs en leur offrant de nombreuses opportunités pour enrichir leur expérience.