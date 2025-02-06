Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : Un 3ème anniversaire sous le signe des récompenses

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 06 février 2025 à 15h15
Trois ans après son lancement, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL continue de passionner les duellistes du monde entier. Pour marquer l'événement, Konami lance une campagne spéciale avec des récompenses exclusives. Une occasion à ne pas manquer pour enrichir sa collection et découvrir des surprises.
Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : Un 3ème anniversaire sous le signe des récompenses
En se connectant quotidiennement, les joueurs peuvent débloquer une série de récompenses gratuites. Pendant 10 jours, chaque connexion offre des bonus variés, allant des Gemmes aux « 3rd Anniversary Packs », en passant par la très attendue carte avec un effet spécial dit  « Royal Finish  ». Voici quelques-uns des bonus à ne pas manquer :
  • 3rd Anniversary Packs contenant des cartes exclusives
  • Jusqu'à 1000 Gemmes pour enrichir sa collection
  • Une carte Elemental HERO Neos avec une nouvelle illustration et un visuel spectaculaire
Une opportunité en or pour les joueurs, qu'ils soient débutants ou vétérans, d'obtenir du contenu inédit sans dépenser de monnaie in-game.

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Un programme de parrainage pour gagner encore plus

Pour aller plus loin, Konami met en place une campagne de parrainage qui permet d'inviter de nouveaux joueurs ou de faire revenir d'anciens duellistes. En échange, des récompenses exclusives sont offertes aux parrains et aux nouveaux venus. Plus vous invitez d'amis, plus vous gagnez :
  • Un Deck de Structure « Blaze of Albaz »
  • Des cartes exclusives et un protège-cartes
  • Jusqu'à 50 Gemmes supplémentaires
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Si l'ami invité atteint au moins le rang Bronze IV, d'autres récompenses viennent s'ajouter :

Récompenses pour les joueurs qui invitent
  • 100 Gemmes
  • 50 Gemmes
  • 5 Cartes
  • 3 Legacy Pack Tickets (avec minimum une carte SR garantie)
  • 50 Gemmes
Récompenses pour les joueurs invités
  • 4 Cartes
  • 30 Legacy Pack Tickets


Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : trois ans de succès et un avenir prometteur

Depuis son lancement en février 2022, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL s'est imposé comme la référence du jeu de cartes en ligne. Grâce à ses graphismes en 4K, son catalogue de plus de 10 000 cartes et ses événements compétitifs réguliers, il a conquis une communauté toujours plus passionnée.

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Disponible gratuitement sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam, iOS et Android, le jeu continue de se réinventer avec des mises à jour fréquentes et des ajouts de contenu. Avec cet anniversaire, Konami montre une fois de plus son engagement envers les joueurs en leur offrant de nombreuses opportunités pour enrichir leur expérience.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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