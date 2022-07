Xenoblade Chronicles 3 : Une longue vidéo de présentation partagée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir. En effet, ce troisième opus doit débarquer le 29 juillet prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch. Très attendu par les joueurs et les joueuses, fans de la licence ou nouveaux venus, Xenoblade Chronicles 3 revient sur le devant de la scène vidéoludique en ce jour.En effet, Nintendo vient tout juste de partager une nouvelle vidéo concernant Xenoblade Chronicles 3. Cette nouvelle communication visuelle, dont la durée dépasse 8 minutes, apporte un résumé de l'histoire narrée dans cet opus. De plus, cette vidéo permet aux joueurs et aux joueuses d'avoir un aperçu du monde d'Aionios, disposant de zones secrètes magnifiques et différentes colonies, ainsi que des ennemis qu'il faudra affronter. Par ailleurs, cette séquence rappelle les différentes mécaniques de jeu, notamment celles liées aux héros, aux classes, mais aussi aux combats.D'ailleurs, rappelons que plusieurs personnages, issus des deux nations Keves et Agnus, seront jouables : Noah, Lanz, Eunie, Mio, Sena et Taion. Chacun disposant de ses propres caractéristiques et aptitudes.Xenoblade Chronicles débarque le 29 juillet prochain sur Nintendo Switch. Le titre accueillera régulièrement de nouveaux contenus et, ce, jusqu'en décembre 2023, grâce au Pass d'extensions . Finalement, sachez que le poids de Xenoblade Chronicles 3 est d'ores et déjà connu, nous vous en parlions dans un article dédié . Au sujet de l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3, Nintendo a indiqué, il y a quelques jours, que les précommandes seraient ouvertes à la rentrée 2022