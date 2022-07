Xenoblade Chronicles 3 : Les précommandes pour l'édition collector seront ouvertes à la rentrée

Les précommandes ouvertes en septembre, pour le collector de Xenoblade Chronicles 3

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait part de leur intérêt pour l'Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 et exprimé leur envie de la précommander depuis le My Nintendo Store.



En raison d'imprévus logistiques, nous sommes dans l'impossibilité de proposer de précommander l'Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 avant le lancement du jeu le 29 juillet. Nous présentons nos excuses à toutes celles et ceux qui espéraient pouvoir la précommander avant la sortie du jeu.

Nous avons une information importante à communiquer concernant les précommandes de l'Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 en Europe.



Plus d'infos : https://t.co/ILJfMuVCac — Nintendo France (@NintendoFrance) July 18, 2022

Le prochain opus de la licence Xenoblade Chronicles, soit, doit arriver à la fin de ce mois de juillet, et plus précisément le vendredi 29, en exclusivité sur Nintendo Switch. Le titre est très attendu par les joueurs et les joueuses, fans de la franchise ou bien nouveaux venus. D'ailleurs, depuis l'annonce officielle du soft, beaucoup désirent précommander l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3. Malheureusement, il faudra s'armer d'un peu plus de patience.En effet, Nintendo a récemment partagé de nouvelles informations, à ce sujet. La firme a indiqué quene seront pas ouvertes avant la sortie officielle du jeu, mais plutôtEn revanche, Nintendo propose aux joueurs et aux joueuses une autre solution, soit celle d'acheter « le contenu bonus de l'édition Collector (comprenant son emballage, un livret d'illustrations et un boîtier de jeu en métal) séparément à un prix auquel sera soustrait celui du jeu Xenoblade Chronicles 3 ».Rappelons, finalement, que l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3 ne peut être précommandée/achetée qu'auprès de My Nintendo Store. Si vous désirez rester informés, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel et vous recevrez une notification dès que les précommandes seront ouvertes.Xenoblades Chronicles 3 arrive le 29 juillet prochain, en exclusivité, sur Nintendo Switch. Le Pass d'extensions de cet opus est d'ores et déjà disponible.