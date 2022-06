Xenoblade Chronicles 3 : Le poids du jeu est connu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir mettre les mains sur. En effet, ce troisième opus doit sortir le 29 juillet prochain. Rappelons, d'ailleurs, qu'il s'agit d'une exclusivité Nintendo Switch. Ce qui signifie qu'il ne sera disponible que sur la console hybride de Nintendo et n'arrivera sur aucune autre plateforme de jeu.Dernièrement, nous avons eu le droit à de plus amples informations concernant Xenoblade Chronicles 3. Lors du Nintendo Direct dédié au soft, qui a eu lieu dans l'après-midi du mercredi 22 juin, le Pass d'extensions de ce troisième Xenoblade Chronicles a été dévoilé. Celui-ci ajoutera de nombreux nouveaux contenus, au fil des mois, et ce, jusque fin 2023. Nous vous en parlions dans un article dédié Mais ce n'est pas tout. En effet, la page du jeu sur le Nintendo eShop a révélé un nouveau détail, qui a son importance :. Ainsi, les joueurs et les joueuses devront disposer d'. Notons que ces chiffres ne prennent pas en compte le poids d'une potentielle mise à jour, qui pourrait être déployée le jour de la sortie de Xenoblade Chronicles 3. À titre de comparaison, Xenoblade Chronicles Definitive Edition pèse 13,7 Go et Xenoblade Chronicles 2 environ 13 Go, sur Nintendo Switch également.Sachez que plusieurs éditions sont prévues pour Xenoblade Chronicles 3. D'ailleurs, nous vous avons concocté un article récapitulatif , à ce sujet.Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 se rendra disponible, sur Nintendo Switch, dès le 29 juillet 2022.