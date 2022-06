Xenoblade Chronicles 3 : Le Pass d'extensions se dévoile

29 juillet 2022 : Lot d'objets utiles Nouvelles couleurs pour les tenues

: 31 décembre 2022 : Défis de l'arène Nouveaux héros Nouvelles quêtes Nouvelles tenues

: Avant le 30 avril 2023 : Défis de l'arène Nouveaux héros Nouvelles quêtes Nouvelles tenues

: Avant le 31 décembre 2023 : Nouveau scénario

Agrandissez l'univers de Xenoblade Chronicles 3 avec le pass d'extension payant !



► Nouveaux héros

► Défis de l'arène

► Nouvelles quêtes

► Nouvelles tenues

► Nouveau scénario

► ... et bien plus !



Devant arriver au cours de cet été,est attendu par les joueurs et les joueuses, nouveaux venus ou bien fans de la licence. Pour rappel, le titre sort le 29 juillet prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch. Dernièrement, la communication autour du soft s'est accélérée. Récemment, nous avons eu le droit à de plus amples informations sur Xenoblade Chronicles 3, et surtout sur son Pass d'extensions.En effet, le mercredi 22 juin, un Nintendo Direct dédié à Xenoblade Chronicles 3 a eu lieu, dans l'après-midi. Ce fut l'occasion pour beaucoup d'avoir un nouvel aperçu du jeu et d'en savoir plus quant au Pass d'extensions prévu pour celui-ci.sur le Nintendo eShop. Il permettra aux joueurs et aux joueuses, l'ayant acheté, de débloquer de, et ce selon le calendrier suivant :Pour le moment, nous ne disposons pas de plus de précisions quant à la nature exacte de ces nouveaux contenus, notamment au sujet des quêtes, des héros et du nouveau scénario, à venir en 2023. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, le Pass d'extensions de Xenoblade Chronicles 3 n'est pas avare en nouveautés et il devrait satisfaire les joueurs.Si vous désirez avoir plus d'informations concernant ce troisième opus, sachez qu' un article récapitulatif au sujet de Xenoblade Chronicles 3 est disponible dans nos colonnes.